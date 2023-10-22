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Spor

Selahattin Baki'den Timur'a: "Alzheimer olabilir"

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Sportif AŞ Başkanı Erden Timur'a yüklendi. Baki, "Yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi anlatıyor. Alzheimer başlangıcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Temür
22:15 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Selahattin Baki - Erden Timur

Selahattin Baki - Erden Timur

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde televizyon programına katılan Galatasaray Sportif AŞ Başkanı Erden Timur'a yüklendi.


Selahattin Baki'nin açıklamaları:
'Alzheimer olabilir'

"Yaşanmış şeyleri yaşanmamış gibi, yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi anlatıyor. Çok üzülüyorum. Alzheimer başlangıcı olabilir. Acil şifalar diliyorum."


'Sahtekarca açıklamalar yapıldı'

"Yine futbolun dışına çıkıyoruz ama bazı yalancı ve sahtekarca açıklamalar yapıldı. Bir kere daha! Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor."


'Teraziden kaçan hırsızdır'

"Teraziden kaçan hırsızdır dedi. Bizim için son derece trajikomik ve ironik. Biz zaten yönetime geldiğimizden beri kendilerini, bizim kendi penceremizden gördüğümüz TFF, MHK, Türk futbolu ile ilgili problemler, 1959 öncesi Fenerbahçe'nin yenilen hakları, hak arayışımız ve hak yürüyüşümüz ile ilgili zaten 4 kere teraziye çağırdık. Hatta dedik ki 'İstiyorsanız GSTV'ye çıkalım, başkanlar çıksın, başkanınız çıkamıyorsa başkan vekiliniz çıksın ya da her kimi istiyorsanız o çıksın. Ama çıksın biri' dedik. Dolayısıyla doğru. Teraziden kaçan hırsızdır. 4 defa davet ettik ama karşımıza çıkamadılar."


'Saçma sapan bir iddia'

"Geçen sezon her salı günü yönetime geldikten sonra 'Türk futbolun koruyucusu, adalet bekçisi' olarak geldi kendisi. Türk futbolunun paydaşlarını koruyacağını, kanatları altına alacağını söyledi. Her salı günü GSTV, tüm hakkı yenenlerin hakkının nasıl yendiğine dair program yapacaklardı. Onu da yapmadılar. Kendilerine hatırlattık. Kulüpler Birliği'nin sıcak bakmadığını söylediler. Saçma sapan bir iddia. Kulüpler Birliği'nin o taraklarda bezi yok. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. Kamuoyu da buna inanıyor. Kendi camiasındaki insanlar da buna inanıyor. Durup dururken gerilmemesi gereken ortamlar gerilmeye başlıyor"


'Başvuruda bulunduk'

"Lale Orta olayı vahim iddia. Lale Orta'ın Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiğini iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Başkanımız Ali Koç 5 dakika içinde şiddetle reddetti. TFF'ye de olayın araştırılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk. Başkanımız, hukuki hak arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. ciddi araştırılması gerekiyor. TFF, Türk futbolunun madem ki amiri, amirali ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar."








#Fenerbahçe
#Selahattin Baki
#Erden Timur
13 saat önce
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