Fenerbahçe 4-2 Hatayspor |ÖZET

Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 4-2 kazandı.





Fenerbahçe'nin golleri dakika (7') Szymasnki, (15') Osayi-Samuel, (39') Dzeko ve (63') İrfan Can Kahveci'den geldi. Hatayspor'un gollerini dakika (55') Ghoulam ve (90+4') Abiid attı.





Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte puanını 27'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 14 puan kaldı.





Fenerbahçe önümüzdeki hafta deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.





Süper Lig rekoru kırıldı

Fenerbahçe, Hatayspor'u yenerek; lige 9/9 ile başlayarak kendisine ait Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıç rekorunu kıracak.





Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu yaşadığı sevinç.





Maçtan önemli dakikalar

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı lacivertliler, 6. dakikada 1-0 öne geçti. Rakip yarı alanda kaptığı topla hızlı çıkan Fenerbahçe’de, Tadic’in sol kanattan ortasını Szymanski’nin tamamlamasıyla perde açıldı.





Solda Ferdi Kadıoğlu’nun baskı altında olduğu anlarda, sağ kanattan Osayi’yi savunma arkasına koşturan Fenerbahçe, 15. dakikada ikinci golü buldu. Szymanski’nin ortasını Hatayspor savunması uzaklaştıramazken, topun kontrolünü sağlayan Osayi, skoru 2-0’a getirdi.





Her ne kadar konuk ekip, Fenerbahçe’yi 5-2-3 olarak karşılasa da, defans bloğunda sorunlar yaşamaya devam etti. Sarı-lacivertli takımın oyunu yönlendirerek yaptığı ön alan baskısı 39. dakikada meyvesini verdi.





Geriden oyun kurmaya çalışırken kaleci Erce’nin hatalı pasında Fred topu Dzeko ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Dzeko fileleri havalandırdı ve devreye bu şekilde girildi: 3-0.





55. dakikada Hatayspor farkı ikiye indirdi. Faouzi Ghoulam’ın uzak mesafeden attığı frikik golü skoru 3-1’e getirdi.





Bu gole Fenerbahçe 63. dakikada frikikten İrfan Can ile yanıt verdi ve maçın skorunu tayin etti: 4-1.





90+4’üncü dakikada Hatayspor farkı 2’ye indirdi. Samet Akaydin’in hatalı pasında topla buluşan Rayane, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2















