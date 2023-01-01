Şenol Güneş B planı hazırlıyor

13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasındaki Afrika Uluslar Kupası, Beşiktaş'ın savunma hattını komple etkileyecek. Gana ile Amartey, ev sahibi ülke Fildişi Sahili ile Bailly, Gambiya ile Colley, Demokratik Kongo ile ise Masuaku davet almaları halinde mücadele edecek.

Bu durum, Necip, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan ve Onur Bulut'u daha önemli hale getiriyor. Yine Kongo ile Muleka, Kamerun ile Onana ve Aboubakar, Cezayir ile de Ghezzal, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek. Bu durumdan nasıl en az şekilde etkileneceğinin hesaplarını yapan teknik direktör Şenol Güneş, yedek oyuncu performanslarını da yukarı çekmek için kolları sıvadı. Yedek oyuncuların kupaya kadar daha çok süre alması bekleniyor.