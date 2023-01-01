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Spor

Şenol Güneş B planı hazırlıyor

13 Ocak-11 Şubat arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na 8 futbolcu gönderecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, şimdiden kolları sıvadı. Güneş, bu durumdan en az hasarla çıkmak için yedek oyuncu performanslarını yukarı çekmeye çalışıyor.

10:09 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ocak ve şubat aylarında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası en çok Beşiktaş'ı sarsacak. Kadrosunda birçok Afrikalı oyuncu bulunan siyah-beyazlı takımda, turnuvaya davet edilmeleri halinde 8 oyuncu forma giyecek.


13 Ocak-11 Şubat tarihleri arasındaki Afrika Uluslar Kupası, Beşiktaş'ın savunma hattını komple etkileyecek. Gana ile Amartey, ev sahibi ülke Fildişi Sahili ile Bailly, Gambiya ile Colley, Demokratik Kongo ile ise Masuaku davet almaları halinde mücadele edecek.

Beşiktaş'ın Kiev maçındaki 11'i

Yedekler hazır kıta

Bu durum, Necip, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan ve Onur Bulut'u daha önemli hale getiriyor. Yine Kongo ile Muleka, Kamerun ile Onana ve Aboubakar, Cezayir ile de Ghezzal, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyecek. Bu durumdan nasıl en az şekilde etkileneceğinin hesaplarını yapan teknik direktör Şenol Güneş, yedek oyuncu performanslarını da yukarı çekmek için kolları sıvadı. Yedek oyuncuların kupaya kadar daha çok süre alması bekleniyor.




#Beşiktaş
#Afrika Uluslar Ligi
#Şenol Güneş
13 dakika önce
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