Spor

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku

Siyah-beyazlı takımda Vincent Aboubakar'ın kulüpten özel izin aldığı ve Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

16:25 . 14/09/2023 Perşembe
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Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 maçta 5 gol attı ve 2 asist kaydetti.

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 maçta 5 gol attı ve 2 asist kaydetti.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Kamerun'un Afrika Kupası elemelerinde Burundi ile oynadığı maç için ülkesine giden Vincent Aboubakar'dan siyah beyazlılara kötü haber geldi.


beIN Sports'un haberine göre, ailevi sebeplerden dolayı Beşiktaş yönetiminden izin alan Kamerunlu golcü, Trabzonspor maçını kaçıracak.


Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in, hafta sonu oynanacak dev maç öncesinde Cenk Tosun'a 'hazır ol' mesajı verdiği bildirildi.





#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Trabzonspor
22 dakika önce
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