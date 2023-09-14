Beşiktaş'ta Aboubakar şoku

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Kamerun'un Afrika Kupası elemelerinde Burundi ile oynadığı maç için ülkesine giden Vincent Aboubakar'dan siyah beyazlılara kötü haber geldi.