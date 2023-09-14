Beşiktaş'ta Aboubakar şoku

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 9 maçta 5 gol attı ve 2 asist kaydetti.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Kamerun'un Afrika Kupası elemelerinde Burundi ile oynadığı maç için ülkesine giden Vincent Aboubakar'dan siyah beyazlılara kötü haber geldi.
beIN Sports'un haberine göre, ailevi sebeplerden dolayı Beşiktaş yönetiminden izin alan Kamerunlu golcü, Trabzonspor maçını kaçıracak.
Beşiktaş'ta yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in, hafta sonu oynanacak dev maç öncesinde Cenk Tosun'a 'hazır ol' mesajı verdiği bildirildi.