Fırtına Kartal'ı gözüne kestirdi

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlangıç yapamayan Trabzonspor, transferin son günlerinde alınan Berat Özdemir, Mendy, Onuachu ve Pepe'nin takıma katılmalarının ardından gözünü yeniden zirveye dikti. Bordo-mavili takım, yeni transferlerin getirdiği olumlu hava ile birlikte hafta sonunda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmaya odaklanırken, taraftarlar da derbiden alınacak bir galibiyetin kendilerini yeniden yarışın en iddialı ekiplerinden biri haline getireceğine inanıyor.

Derbi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da yeni transferlerden özellikle Pepe ve Onuachu ile yakından ilgilenen teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma uyum sağlamaları için yoğun çaba sarf ettiği iki oyuncuyu Beşiktaş maçı kadrosuna almayı planladığı öğrenildi. Bu maça dönüm noktası olarak bakan Hırvat teknik adam, oyuncularına "Beşiktaş maçı bizim için bir fırsat, iyi mücadele etmeli ve sahadan 3 puanla ayrılıp bir takım olduğumuzu göstermeliyiz" telkininde bulunuyor.