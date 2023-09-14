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Spor

Fırtına Kartal'ı gözüne kestirdi

Son günlerde yapılan transferlerle yüzlerin güldüğü Trabzonspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Oyunculara derbinin önemini anlatan teknik direktör Bjelica, sahadan 3 puanla ayrılarak takımı şampiyonluk havasına sokmayı hedefliyor.

11:12 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlangıç yapamayan Trabzonspor, transferin son günlerinde alınan Berat Özdemir, Mendy, Onuachu ve Pepe'nin takıma katılmalarının ardından gözünü yeniden zirveye dikti. Bordo-mavili takım, yeni transferlerin getirdiği olumlu hava ile birlikte hafta sonunda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmaya odaklanırken, taraftarlar da derbiden alınacak bir galibiyetin kendilerini yeniden yarışın en iddialı ekiplerinden biri haline getireceğine inanıyor.


Önceki gün satışa çıkan Beşiktaş maçı biletlerine yoğun ilgi gösteren taraftarların, pazar akşamı saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak maçta tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.



Bjelica'nın yüzü güldü

Derbi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da yeni transferlerden özellikle Pepe ve Onuachu ile yakından ilgilenen teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma uyum sağlamaları için yoğun çaba sarf ettiği iki oyuncuyu Beşiktaş maçı kadrosuna almayı planladığı öğrenildi. Bu maça dönüm noktası olarak bakan Hırvat teknik adam, oyuncularına "Beşiktaş maçı bizim için bir fırsat, iyi mücadele etmeli ve sahadan 3 puanla ayrılıp bir takım olduğumuzu göstermeliyiz" telkininde bulunuyor.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
21 dakika önce
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