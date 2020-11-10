Şenol Güneş Hırvatistan maçında oynatmayacağı ismi açıkladı

Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Başarılı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İki maçı kazanmamız gerekiyor"

"Avrupa Şampiyonası öncesi hem kendimizi görmek, hem kazanmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında rakiplerimizi ona göre seçiyoruz. Hırvatistan, Almanya, yakın zamanda Belçika ile görüşebiliriz, istekleri var. Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için Macaristan ve Rusya maçlarını kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki 3 maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil edip sahadan en iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz."

"Gökhan'a kapımız açık"

"Gökhan Gönül de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da Türkiye'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız."

A Milli Takım'da değişiklik: Altay Bayındır kadroya alındı Hazırlık maçında Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren milli takımda kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün tıbbi nedenlerle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.Açıklamada, Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır'ın ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.Şenol Güneş'ten Arda Turan'a yeşil ışıkMilli Takım kadrosunda büyük sürprizler: Şenol Güneş inadından vazgeçti

"Uğurcan Çakır ile başlayıp sonradan Altay'a şans vermeyi düşünüyorum"

"Altay Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da oynamasını istiyordum ama Gökhan Akkan'ın sakatlığı olunca çağırdık. Zaten izlediğimiz oyuncu. Mert Günok'u düşünmüyorum bu maçta. Uğurcan Çakır ile başlayıp sonradan Altay'a şans vermeyi düşünüyorum."

"Çağlar Söyüncü'nün oynaması zor, Burak Yılmaz ve Kenan Karaman'ın hafif sakatlıkları var. Cenk Tosun oynamaya başladı, onu değerlendirebiliriz."