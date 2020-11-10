Şenol Güneş Hırvatistan maçında oynatmayacağı ismi açıkladı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül'le ilgili soruya, "Bizim için çok önemli bir futbolcu. Herkese kapımız açık" dedi. Güneş ayrıca Hırvatistan maçında kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet edeceğini söyledi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Başarılı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"İki maçı kazanmamız gerekiyor"
"Avrupa Şampiyonası öncesi hem kendimizi görmek, hem kazanmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında rakiplerimizi ona göre seçiyoruz. Hırvatistan, Almanya, yakın zamanda Belçika ile görüşebiliriz, istekleri var. Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için Macaristan ve Rusya maçlarını kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki 3 maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil edip sahadan en iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz."
"Gökhan'a kapımız açık"
"Gökhan Gönül de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da Türkiye'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız."
"Uğurcan Çakır ile başlayıp sonradan Altay'a şans vermeyi düşünüyorum"
"Altay Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da oynamasını istiyordum ama Gökhan Akkan'ın sakatlığı olunca çağırdık. Zaten izlediğimiz oyuncu. Mert Günok'u düşünmüyorum bu maçta. Uğurcan Çakır ile başlayıp sonradan Altay'a şans vermeyi düşünüyorum."
"Cenk'i değerlendirebiliriz"
"Çağlar Söyüncü'nün oynaması zor, Burak Yılmaz ve Kenan Karaman'ın hafif sakatlıkları var. Cenk Tosun oynamaya başladı, onu değerlendirebiliriz."
Yorum