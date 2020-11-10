MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş Hırvatistan maçında oynatmayacağı ismi açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül'le ilgili soruya, "Bizim için çok önemli bir futbolcu. Herkese kapımız açık" dedi. Güneş ayrıca Hırvatistan maçında kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet edeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fotoğraf: Türiye Futbol Federasyonu / AA

Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanacak özel maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Başarılı çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"İki maçı kazanmamız gerekiyor"

  • "Avrupa Şampiyonası öncesi hem kendimizi görmek, hem kazanmak istiyoruz. Hazırlık maçlarında rakiplerimizi ona göre seçiyoruz. Hırvatistan, Almanya, yakın zamanda Belçika ile görüşebiliriz, istekleri var. Hırvatistan güçlü bir takım ama bu biraz hazırlık maçı olacak. Uluslar Ligi'nden çıkabilmemiz için Macaristan ve Rusya maçlarını kazanmamız gerekiyor. Önümüzdeki 3 maçta ülkemizi en iyi şekilde temsil edip sahadan en iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz."

"Gökhan'a kapımız açık"

  • "Gökhan Gönül de bizim için çok önemli bir futbolcu. Gökhan da Türkiye'nin bir evladı. Herkese kapımız açık ve bu her oyuncuyu her şekilde alacağımız anlamına gelmez. Herkesin içine sinen doğru işler yapacağız."

A Milli Takım'da değişiklik: Altay Bayındır kadroya alındı
A Milli Takım'da değişiklik: Altay Bayındır kadroya alındı

Hazırlık maçında Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren milli takımda kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün tıbbi nedenlerle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.Açıklamada, Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır'ın ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.Şenol Güneş'ten Arda Turan'a yeşil ışıkMilli Takım kadrosunda büyük sürprizler: Şenol Güneş inadından vazgeçti

"Uğurcan Çakır ile başlayıp sonradan Altay'a şans vermeyi düşünüyorum"


  • "Altay Bayındır'ın Ümit Milli Takım'da oynamasını istiyordum ama Gökhan Akkan'ın sakatlığı olunca çağırdık. Zaten izlediğimiz oyuncu. Mert Günok'u düşünmüyorum bu maçta. Uğurcan Çakır ile başlayıp sonradan Altay'a şans vermeyi düşünüyorum."
"Cenk'i değerlendirebiliriz"

  • "Çağlar Söyüncü'nün oynaması zor, Burak Yılmaz ve Kenan Karaman'ın hafif sakatlıkları var. Cenk Tosun oynamaya başladı, onu değerlendirebiliriz."

Şenol Güneş'ten Arda Turan'a yeşil ışık
Şenol Güneş'ten Arda Turan'a yeşil ışık

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen medya brifinginde önemli değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Caner Erkin'in büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum""Kadroda olmayan arkadaşlarımıza da söylüyorum; herkesi takip ediyorum, zamanı ve yeri gelince bütün futbolcular buraya katılacaktır. A Milli formaya büyük hizmetleri olan Caner Erkin yeniden bizimle beraber. Cenk, Ömer, Berkay da bizimle beraber... Bu tip işler olabilir, bunlara hazırlıklı olmak lazım. Bütün oyunculara kapımız açık. Caner Erkin'in sorumluluk bilinciyle A Milli Takım'a büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.""Hepsi izlendiklerini bilsinler""Güzel bir aileyiz. Ortak hayaller, ortak akıl ve ortak çalışmayla hedefe gitmeye çalışıyoruz. Birinci hedefimizi başardık Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Kadroya girmek isteyen oyuncularımız çalışmaya devam etsinler. Hepsinin izlendiğini bilsinler...""Başakşehir ve Sivasspor'u kutluyorum""Yakın zamanda kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki başarısızlığı, Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi'ni etkileyecek durumdaydı. Başakşehir ve Sivasspor'un ülke puanına çok büyük katkısı oldu. Kendilerini kutluyorum ve gurur duyuyorum." "Önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz""Milli Takım'ın da hedefi Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve Dünya Kupası'na katılmak...Uluslar Ligi'ne kötü başladık. Eylül ayını kötü geçirdik. Macaristan'ı yensek farklı olabilirdi. Şimdi önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz. 1'inci de olabiliriz sonuncu da..."“Arda Turan’a bu kapıyı kapatmayız”"İskelet kadromuzu korumak istiyorum. Bu çocuklar, hem saha içerisinde hem de saha dışarısında A Milli Takımı çok iyi temsil etti. Arda Turan bir düşüşe geçti. Şu anda yeniden küllerinden doğmak istiyor. Beğeniyorum, gayret ediyor. Bu gayretin üst seviyede olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı olursa ve bizim de ihtiyacımız olursa hiçbir oyuncuya kapımızı kapatamayız. Taylan (Antalyalı) da bizim düşündüğümüz futbolcular arasında, çalışmasına devam etsin."Milli Takım kadrosunda büyük sürprizler: Şenol Güneş inadından vazgeçtiArda Turan gözyaşlarına hakim olamadı

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