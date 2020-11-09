A Milli Takım'da değişiklik: Altay Bayındır kadroya alındı

Hazırlık maçında Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren milli takımda kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün tıbbi nedenlerle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır'ın ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

Şenol Güneş'ten Arda Turan'a yeşil ışık Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen medya brifinginde önemli değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Caner Erkin'in büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum""Kadroda olmayan arkadaşlarımıza da söylüyorum; herkesi takip ediyorum, zamanı ve yeri gelince bütün futbolcular buraya katılacaktır. A Milli formaya büyük hizmetleri olan Caner Erkin yeniden bizimle beraber. Cenk, Ömer, Berkay da bizimle beraber... Bu tip işler olabilir, bunlara hazırlıklı olmak lazım. Bütün oyunculara kapımız açık. Caner Erkin'in sorumluluk bilinciyle A Milli Takım'a büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.""Hepsi izlendiklerini bilsinler""Güzel bir aileyiz. Ortak hayaller, ortak akıl ve ortak çalışmayla hedefe gitmeye çalışıyoruz. Birinci hedefimizi başardık Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Kadroya girmek isteyen oyuncularımız çalışmaya devam etsinler. Hepsinin izlendiğini bilsinler...""Başakşehir ve Sivasspor'u kutluyorum""Yakın zamanda kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki başarısızlığı, Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi'ni etkileyecek durumdaydı. Başakşehir ve Sivasspor'un ülke puanına çok büyük katkısı oldu. Kendilerini kutluyorum ve gurur duyuyorum." "Önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz""Milli Takım'ın da hedefi Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve Dünya Kupası'na katılmak...Uluslar Ligi'ne kötü başladık. Eylül ayını kötü geçirdik. Macaristan'ı yensek farklı olabilirdi. Şimdi önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz. 1'inci de olabiliriz sonuncu da..."“Arda Turan’a bu kapıyı kapatmayız”"İskelet kadromuzu korumak istiyorum. Bu çocuklar, hem saha içerisinde hem de saha dışarısında A Milli Takımı çok iyi temsil etti. Arda Turan bir düşüşe geçti. Şu anda yeniden küllerinden doğmak istiyor. Beğeniyorum, gayret ediyor. Bu gayretin üst seviyede olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı olursa ve bizim de ihtiyacımız olursa hiçbir oyuncuya kapımızı kapatamayız. Taylan (Antalyalı) da bizim düşündüğümüz futbolcular arasında, çalışmasına devam etsin."Milli Takım kadrosunda büyük sürprizler: Şenol Güneş inadından vazgeçtiArda Turan gözyaşlarına hakim olamadı