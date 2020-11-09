Şenol Güneş'ten Arda Turan'a yeşil ışık

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen medya brifinginde önemli değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;





"Caner Erkin'in büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum"

"Kadroda olmayan arkadaşlarımıza da söylüyorum; herkesi takip ediyorum, zamanı ve yeri gelince bütün futbolcular buraya katılacaktır. A Milli formaya büyük hizmetleri olan Caner Erkin yeniden bizimle beraber. Cenk, Ömer, Berkay da bizimle beraber... Bu tip işler olabilir, bunlara hazırlıklı olmak lazım. Bütün oyunculara kapımız açık. Caner Erkin'in sorumluluk bilinciyle A Milli Takım'a büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum."

"Hepsi izlendiklerini bilsinler"





"Güzel bir aileyiz. Ortak hayaller, ortak akıl ve ortak çalışmayla hedefe gitmeye çalışıyoruz. Birinci hedefimizi başardık Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Kadroya girmek isteyen oyuncularımız çalışmaya devam etsinler. Hepsinin izlendiğini bilsinler..."

"Başakşehir ve Sivasspor'u kutluyorum"

"Yakın zamanda kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki başarısızlığı, Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi'ni etkileyecek durumdaydı. Başakşehir ve Sivasspor'un ülke puanına çok büyük katkısı oldu. Kendilerini kutluyorum ve gurur duyuyorum."

"Önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz"





"Milli Takım'ın da hedefi Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve Dünya Kupası'na katılmak...Uluslar Ligi'ne kötü başladık. Eylül ayını kötü geçirdik. Macaristan'ı yensek farklı olabilirdi. Şimdi önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz. 1'inci de olabiliriz sonuncu da..."

“Arda Turan’a bu kapıyı kapatmayız”

"İskelet kadromuzu korumak istiyorum. Bu çocuklar, hem saha içerisinde hem de saha dışarısında A Milli Takımı çok iyi temsil etti. Arda Turan bir düşüşe geçti. Şu anda yeniden küllerinden doğmak istiyor. Beğeniyorum, gayret ediyor. Bu gayretin üst seviyede olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı olursa ve bizim de ihtiyacımız olursa hiçbir oyuncuya kapımızı kapatamayız. Taylan (Antalyalı) da bizim düşündüğümüz futbolcular arasında, çalışmasına devam etsin."

Milli Takım kadrosunda büyük sürprizler: Şenol Güneş inadından vazgeçti A Milli Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş milli kadroya uzun zamandır davet etmediği Caner Erkin'i kamp kadrosuna dahil etti. Bununla birlikte Başakşehir'den Berkay Özcan ve Everton'dan Cenk Tosun da uzun zaman sonra A Milli Takım kadrosunda yer aldılar. İşte Ay-Yıldızlıların aday kadrosu;KALECİ: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan ÇakırDEFANS: Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert ÇetinORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf YazıcıFORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.A Millî Takımımızın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmalar öncesi aday kadrosu belli oldu pic.twitter.com/EYXN8f0FNb— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2020

Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 48. dakikasında Arda Turan, takımının 2. golünü kaydetti. Sarı-kırmızılıların kaptanı bu golle birlikte 9 yıl 6 ay 21 gün sonra, Galatasaray formasıyla golünü atmış oldu.Gözyaşlarına hakim olamadıMücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Ardan Turan, 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atması sorulması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.Konu Galatasaray olduğunda duygulandığını söyleyen Arda Turan, "Benim için çok anlam ifade eden bir goldü. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu ifade ediyor. Çok mutluyum. İyi gidiyoruz. Ligin tepesindeki iki takımdan bir tanesiyiz. Çok uzun zaman oldu. Zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor" ifadelerini kullandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Arda Turan daha sonra röportajı sonlandırdı.Galatasaray milli araya mutlu girdi





