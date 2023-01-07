Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması: Henüz resmi bir durum yok

"Weghorst'un veda etmesi için seyirciyi selam vermesi yetmiyor aynı zamanda kulüple konuşması gerekiyor. İşin resmiyetinde öyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum ama henüz net değil. Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var.''