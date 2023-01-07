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Wout Weghorst Beşiktaş'a veda mı etti?

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadelede fileleri havalandıran Wout Weghorst'un gol sevinci sosyal medyaya damga vurdu. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'un, gol sevincinde taraftarlara el sallaması, sosyal medyada 'veda etti' olarak yorumlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Wout Weghorst Beşiktaşa veda mı etti?​
Wout Weghorst'un gol sevinci. Fotoğraf: Kadircan Dilli

Süper Lig'i 18. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleye Wout Weghorst'un gol sevinci damga vurdu.

Weghorst'tan 'bye bye'

İlk yarının son dakikalarında Hollandalı oyuncu, attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra taraftarlara koşan Weghorst, önce formayı öptü, daha sonra da 'bye bye' işareti yaptı.

Wout Weghorst Beşiktaş'a veda mı etti?

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Hollandalı oyuncunun, taraftarlara 'bye bye' işareti yapması, sosyal medyada 'veda etti' olarak yorumlandı. Weghorst'un devre arasında takımdan ayrılacağı iddia edildi.

  • Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Weghorst, 8 gol ve 4 asistle oynadı (Kasımpaşa maçı hariç). Hollandalı oyuncunun kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

İşte Weghorst'un gol sevinci:

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