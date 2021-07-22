Spor Sergen Yalçından Ghezzal açıklaması "Anlam veremedim"
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Sergen Yalçın'dan Ghezzal açıklaması: "Anlam veremedim"

Siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Sergen Yalçın, Ghezzal'ın menajerinin tutumuna anlam veremediğini ifade etti. Cezayirli futbolcunun transferi için büyük çaba harcandığını belirten Yalçın, "Başkanımız son hamlesini yaparak bu oyuncuyu kazandırmaya çalışacak" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Sergen Yalçından Ghezzal açıklaması: Anlam veremedim
Siyah-beyazlı formayla çıktığı 35 maçta 8 gol atarken 18 de asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal konusunda başkan Ahmet Nur Çebi’nin ve yönetiminin elinden gelen tüm imkanları kullandığını belirterek, adı Galatasaray ile anılan Cezayirli oyuncu ile ilgili son bir hamle daha yapacaklarını söyledi.

Ghezzal’in menajeri ile sorun yaşadıklarını belirten Sergen Yalçın, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başka takımlarla görüşmesine anlam veremedim"

  • "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ghezzal’ın menajeri ile yaptığı toplantıda kulübün tüm şartlarını zorladı. Ancak menajeri Anoir Fazuli’nin önce ‘Evet’ deyip ardından ise başka takımlarla görüşmesine anlam veremedim. Ghezzal’ın Beşiktaş’ta geçen yıl başarılı oynamasında ve pozisyon oluşturmasında emeğimiz büyük. Ghezzal bizim sistemimize kısa sürede uyum sağladı."

"Başkanımız son hamlesini yapacak"

  • "Taraftarlarımız şuna inansın; başkanımız Ahmet Nur Çebi, Ghezzal’in transferi için çabaladı. Başkanımız son hamlesini yaparak bu oyuncuyu kazandırmaya çalışacak."

"Alternatif oyuncu arayışlarımız var"

  • "Beşiktaş için menajerinin karakteri önemli. Beşiktaş olarak alternatif oyuncu arayışlarımız var. Başkan bu konuda çalışmalarını bayrama rağmen sürdürüyor."

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