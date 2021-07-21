Beşiktaş'tan bayram hediyesi: Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı

Beşiktaş, uzun süredir gündemde olan Valentin Rosier transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fransız oyuncunun takımda kalmak adına çok net bir tavır göstermesinden sonra süreci hızlandırdı. Bir süre önce Fransız sağ bekle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Sporting ile yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.

4 yıllık sözleşme

Yapılacak sözleşmeye göre; Beşiktaş, Portekiz ekibine 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalanacak. Galatasaray’ın da talip olduğu Rosier, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı için sarı-kırmızılılar görüşmeleri askıya almıştı. Rosier, Beşiktaş’ta oynamak istediği için maaşında da indirime gitti. Beşiktaş, senelik 1.4 milyon euro alacak olan Rosier’in sözleşmesine bu jesti karşılığında şampiyonluk primi de ekledi. Fransız oyuncunun çok yakın zamanda Beşiktaş’ın hazırlık kampına katılması bekleniyor.

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Taraftarlar havalimanında karşılayacak

Yaptığı paylaşımlar ve verdiği mesajlarla Beşiktaş’ta kalmak istediğini her defasında dile getiren ve bu konuda siyah-beyazlı taraftarların büyük sevgisini kazanan Valentin Rosier sonunda isteğine kavuşuyor. Beşiktaşlı taraftarlar da 24 yaşındaki oyuncunun bu tavrına sosyal medyadan karşılık veriyor. Hatta bazı taraftarlar Rosier’i havaalanında karşılamak için organizasyon planlıyor.

2 sezon önce Fransız ekibi Dijon’dan 5 milyon euro karşılığında Sporting’e transfer olan başarılı futbolcu, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giydi. Rosier, siyah-beyazlı takımla çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.

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