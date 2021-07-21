Spor Beşiktaştan bayram hediyesi Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Beşiktaş'tan bayram hediyesi: Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlandı

Yeni sezona teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde hazırlanan Beşiktaş, uzun süredir bitirmeyi planladığı Valentin Rosier transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Fransız sağ bek için Sporting ile bonservis konusunda da anlaşma sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın bayram hediyesi Valentin Rosier: Anlaşma sağlandı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş, uzun süredir gündemde olan Valentin Rosier transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fransız oyuncunun takımda kalmak adına çok net bir tavır göstermesinden sonra süreci hızlandırdı. Bir süre önce Fransız sağ bekle anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Sporting ile yaptığı görüşmelerde de sona yaklaştı.

4 yıllık sözleşme

Yapılacak sözleşmeye göre; Beşiktaş, Portekiz ekibine 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık kontrat imzalanacak. Galatasaray’ın da talip olduğu Rosier, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı için sarı-kırmızılılar görüşmeleri askıya almıştı. Rosier, Beşiktaş’ta oynamak istediği için maaşında da indirime gitti. Beşiktaş, senelik 1.4 milyon euro alacak olan Rosier’in sözleşmesine bu jesti karşılığında şampiyonluk primi de ekledi. Fransız oyuncunun çok yakın zamanda Beşiktaş’ın hazırlık kampına katılması bekleniyor.

Taraftarlar havalimanında karşılayacak

Yaptığı paylaşımlar ve verdiği mesajlarla Beşiktaş’ta kalmak istediğini her defasında dile getiren ve bu konuda siyah-beyazlı taraftarların büyük sevgisini kazanan Valentin Rosier sonunda isteğine kavuşuyor. Beşiktaşlı taraftarlar da 24 yaşındaki oyuncunun bu tavrına sosyal medyadan karşılık veriyor. Hatta bazı taraftarlar Rosier’i havaalanında karşılamak için organizasyon planlıyor.

  • 2 sezon önce Fransız ekibi Dijon’dan 5 milyon euro karşılığında Sporting’e transfer olan başarılı futbolcu, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş’ta forma giydi. Rosier, siyah-beyazlı takımla çıktığı 37 maçta 3 gol attı, 7 asist yaptı.

Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oldu: 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak
SPOR
Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oldu: 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Transfermarkt verilerine göre Valentin Rosier'in güncel bonservis değeri 7.5 milyon euro
Transfermarkt verilerine göre Valentin Rosier'in güncel bonservis değeri 7.5 milyon euro
Abone Ol Google News
İstanbulda ilginç anlar

İstanbul'da ilginç anlar

3.5 saatte bir adım bile attıramadılar.
Bakanlıktankurban eti uyarısı

Bakanlıktan
kurban eti uyarısı

​24 saat boyunca buzdolabında dinlendirin.
Hastaneler acemi kasaplarla doldu: 2 bin 487 kişi yaralandı

​Bayramlaşma programında açıklamalarda bulunuyor.

İhtiyaç sahipleri için etleri bahçesindeki ağaca astı.

​Sıcaklığın 42 dereceye çıktığı İstanbul'da şaşırtan manzara.

​Beş gün boyunca her anını kayda aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti

Heyelan uyarısı!

Heyelan uyarısı!

Cuma akşam saatlerine kadar dikkatli olunmalı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.