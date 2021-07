Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oldu: 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Son günlerin en çok merak edilen Rachid Ghezzal konusunda düğüm çözülüyor. Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak şampiyon Beşiktaş ile tamamlayan ve gösterdiği başarılı performansla birçok takımın transfer listesinde yer alan Cezayirli futbolcunun yeni takım belli oldu.

Rachid Ghezzal Galatasaray ile anlaştı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi planlanan oyuncunun, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Cezayirli futbolcunun kulübü olan Leicester City ile de anlaşma sağlayan Galatasaray'ın aradaki küçük pürüzleri giderdikten sonra transferi duyuracağı öğrenildi.

Galatasaray'ın daha fazla para verdiği iddia edilmişti

Galatasaray'ın Leicester City'ye, Beşiktaş'a oranla 500 bin euro daha fazla bonservis, oyuncuya da 400 bin euro fazla maaş verdiği iddia edilmişti.

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkan Rachid Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle oynadı.

