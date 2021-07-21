Spor Rachid Ghezzalın yeni takımı belli oldu 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak
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Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oldu: 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oldu. Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak isteği 29 yaşındaki oyuncuyla, Galatasaray'ın 3+1 yıllığına anlaşma sağladığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rachid Ghezzalın yeni takımı belli oldu: 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak
​Rachid Ghezzal'ın güncel bonservis değeri 12 milyon euro olarak biliniyor.

Son günlerin en çok merak edilen Rachid Ghezzal konusunda düğüm çözülüyor. Geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak şampiyon Beşiktaş ile tamamlayan ve gösterdiği başarılı performansla birçok takımın transfer listesinde yer alan Cezayirli futbolcunun yeni takım belli oldu.

Rachid Ghezzal Galatasaray ile anlaştı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi planlanan oyuncunun, kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Cezayirli futbolcunun kulübü olan Leicester City ile de anlaşma sağlayan Galatasaray'ın aradaki küçük pürüzleri giderdikten sonra transferi duyuracağı öğrenildi.

Galatasaray'ın daha fazla para verdiği iddia edilmişti

Galatasaray'ın Leicester City'ye, Beşiktaş'a oranla 500 bin euro daha fazla bonservis, oyuncuya da 400 bin euro fazla maaş verdiği iddia edilmişti.

  • Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkan Rachid Ghezzal, 8 gol ve 18 asistle oynadı.

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