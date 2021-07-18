Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rachid Ghezzal tepkisi: Etik değil

Geçtiğimiz sezonu şampiyon Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan ve kupanın alınmasında büyük bir pay sahibi olan Rachid Ghezzal paylaşılamıyor. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 35 karşılaşmada, 8 gol ve 18 asistle oynayan Cezayirli oyuncunun bonservisi Leicester City'de.

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Rachid Ghezzal için Galatasaray da devreye girdi. Sarı-kırmızılı takım hem Ghezzal ile hem de İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Cezayirli oyuncunun Leicester City ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Galatasaray'a Ghezzal tepkisi

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 29 yaşındaki oyuncuya Galatasaray'ın da devreye girmesine siyah-beyazlı takımın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Marrone, bu durumun etik olmadığını vurgulandı.

REKLAM

Marrone, "Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa herkes etik dışı olduğunu söyler. Juventus önceki sezonda takımda oynayan oyuncuyla pazarlık yaparken Milan ya da Inter girmez, başka teklif vermez. Neden kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"Hakan örneği doğru değil"

Bir taraftarın Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile görüşürken, Inter'in devreye girmesi hakkında örnek vermesi üzerine Stefano Marrone, "Hakan ile alakası yok. Olayı bilmeden yorum yapmak doğru değil. Milan tamamen Hakan'dan vazgeçmişti. Donnarumma gibi. Bu konu kapandıktan sonra Inter'den teklif geldi. Bu kadar basit. Hakan'ın bu örnekle alakası yok" dedi.

REKLAM

İtalyan kondisyonerin bu paylaşımı kısa süre içerisinde Beşiktaşlı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, Galatasaraylı taraftar ise tepki gösterdi. Stefano Marrone, daha sonra bu paylaşımı kaldırdı.

SPOR Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş ve Galatasaray iddialarına yalanlama

Stefano Marrone

Stefano Marrone'nin paylaşımı