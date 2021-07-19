Spor Rachid Ghezzalın menajeri görüşmeleri sonlandırmak için İstanbulda
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Rachid Ghezzal'ın menajeri görüşmeleri sonlandırmak için İstanbul'da

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oluyor. Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Cezayirli oyuncu için Galatasaray da devreye girmişti. Tecrübeli oyuncunun menajeri İstanbul'a gerek, transferi Galatasaray adına bitireceği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rachid Ghezzalın menajeri görüşmeleri sonlandırmak için İstanbulda
Transfermarkt verilerine göre Rachid Ghezzal'ın güncel bonservis değeri 12 milyon euro.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın yeni takımı bu hafta belli olacak. Geride bıraktığımız sezonu siyah-beyazlı forma altında kiralık olarak geçiren Cezayirli oyuncuyu Beşiktaş, bonservisiyle birlikte kadrosuna dahil etmek istiyor. Fakat Galatasaray da Ghezzal için Leicester City ile görüşüyor.

Tutto Mercato Web'in haberine göre Galatasaray, Rachid Ghezzal'ı transfer etme konusunda bir adım önde. Sarı-kırmızılı takımın Leicester City'ye, Beşiktaş'a oranla 500 bin euro daha fazla bonservis verdiği iddia edilirken, oyuncuya da 400 bin euro fazla maaş verdiği kaydedildi.

  • Cezayirli oyuncunun menajerinin bu hafta İstanbul'a gelerek, transferi Galatasaray adına bitireceği öğrenildi. Sezonu siyah-beyazlı takımda kiralık olarak geçiren Ghezzal 35 maçta, 8 gol ve 18 asistle oynadı.

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