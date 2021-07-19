Burak Elmas'tan Rachid Ghezzal itirafı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir basın toplantısı düzenledi. Transfer konularından, TFF'nin vermiş olduğu kararlara kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:
"Beklentilerin farkındayız"
- "Toplantıyı yapmayı ben arzu ettim. Toplam 19 iş günü geçti. Bizden beklentilerin ne olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz."
"Borçsuzluk kağıdı aldık"
- "Federasyonun tanıdığı limit, bizim bankalara taahhüt ettiğimiz futbol ailesinin bütçelerinin üzerinde. Futbol ailesinin mevcut değeri 590 milyon TL. Borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Yaklaşık 75 milyon TL'lik ödeme yapıp 80 milyon TL'lik kısmını da yapılandırarak borçsuzluk kağıdını aldık."
Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme
- "Hocamızla önce gönülden anlaşarak bir mukavele yaptık. Transferleri bütçemiz dahilinde alıyoruz, bütçeye göre kararlar veriyoruz. Hocamızla konuşup bugünü kurtarmak için değil, geleceği kurma hedefindeyiz. Hocamızla 3 yıllık anlaşma yaptık."
"Rekor bir sponsorluk sözleşmesi olacak"
- "Galatasaray tarihinin belki de en önemli sponsorluk sözleşmelerinden birini yakında imzalayacağız. Bugün yaklaşık 30 milyon TL nakdimiz, bloke vaziyette. Sayın bakan ile görüşüp çözmek için uğraşlarımızı sürdürüyoruz."
"Galatasaraylılardan özür diliyorum"
- "Hocamız, PSV maçını haklı olarak çok iyi oyuncularla oynamak istiyor. Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 10 gün söyleminden dolayı bir üzüntü yarattıysam, tüm Galatasaraylılardan özür diliyorum. Bugün mutlu olmak adına, Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atacak kararlar vermeyeceğiz. Bu konuda cesur olacağız."
"Ghezzal ile görüştük"
- "Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz. Hocamızın oyuncuyu istemesi, oyuncunun Galatasaray'da oynamaya uygun olması önemli kriterler. Görüştüğümüz birçok oyuncu var. En iyilerini kadroya katmak için çalışıyoruz. Kendi içimizde de bazı dengeleri çözmemiz gerekiyor, lisans sorunları için. Çok ciddi dengeleri hesaplayarak kararlar alıyoruz. Hocamızla geleceğe dönük kararlarımız var. Galatasaray'ın geleceğini kişilere göre değil bir sisteme göre oluşturmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın planını 3 senelik yapıyoruz, hem transferler hem de ayrılacak oyuncular için. Gereksiz uzunlukta sözleşmeler yapmamaya çalışıyoruz."
"PSV maçına ekstra yeni oyuncu olmayacak"
- "Görüşmelerimiz sürüyor, oyuncularla anlaşsak bile PSV maçına süre yetişmemiş olacak ama en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız. Dediğim gibi, amacımız geleceği kurtarmak."
"Başkanlarla şeffaf bir iletişimimiz var"
- "Her takım arzu ettiği oyuncuyla görüşebilir. Bu, rekabetin gereğidir. İlk defa olmuyor. Geçtiğimiz senelerde bize oldu. Ama bunu nezaket çerçevesinde yapmak önemli. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin haklı olduğu sıkıntısı menajerler konusu. O konuda dikkatli davranma isteği var, biz de buna katılıyoruz. Tüm başkanlarla çok şeffaf bir iletişimimiz var."
"Fernandes için görüşüyoruz"
- "Gedson için Benfica ile görüşüyoruz, hocamız da Rui Costa ile yani oranın yeni başkanıyla görüşüyor. Bir kulübümüzün, resmi bir şekilde Gedson için ciddi bir bonservis ödeme isteği oldu. Centilmenliğin karşılıklı olması gerekir."
Galatasaray'ın Rosier'den vazgeçmesi
- "Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesi, karakterinin buraya uygun olması gibi faktörler var. Galatasaray, başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmez."
"Stanciu için görüşme yaptık"
- "Stanciu için kulübünün başkanıyla görüştüm ama şu an ödeyebileceğimiz ve onların istediği rakam arasında fark var. Gayet güzel konuştuk ama ilerleyen günler ne getirir bilemiyorum. Ben genelde transfer için kulüp başkanlarını direkt aramayı uygun görüyorum. Menajer savaşlarını engellemek için bunu yapıyoruz. Galatasaray'ın bir transfer için aracıya ihtiyacı yok."
"Görüşmelerimizi yapıyoruz"
- "Sol bek için Kurzawa, Alioski ve Van Aanholt ile görüşmeler yaptık, şartları bize uyar mı bakıyoruz. Takımdan ayrılmasına mecbur olduğumuz isimler var. Bu oyuncularla ben bire bir görüştüm, teklif bekliyoruz."
📺 Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın, görevdeki ilk 1 ayını değerlendireceği basın toplantısını canlı yayınla izlemek için 👇https://t.co/o01y7OkaQ0
📺 Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın, görevdeki ilk 1 ayını değerlendireceği basın toplantısını canlı yayınla izlemek için 👇https://t.co/o01y7OkaQ0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 19, 2021