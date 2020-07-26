Sergen Yalçın'dan takdir toplayan açıklama: Trabzonspor'un hakkı

Beşiktaş, sezonun son haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle döndü. Atiba (Pen), Diaby ve Elneny’nin (Pen) golleriyle 3 puana ulaşan siyah-beyazlılar, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Beşiktaş, Sivasspor’un, Göztepe karşısında kaybetmesinin ardından Süper Lig’i 3. sırada tamamladı."Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası “3. sırada bitirmek Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzonspor bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı” dedi.
"Ersin’in yanına yerli tecrübeli bir kaleci alacağız"
Transfer planlamasıyla ilgili konuşan Yalçın, “3-4 sene önce 90 milyon euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı, önümüzdeki sene 30-35’e düşmesi lazım. Bazı oyuncularla devam edemeyiz. Ersin’in yanına yerli tecrübeli bir Türk alacağız. Yeni yabancı sınırında 8 oyuncuya izin var. Belki aldığımız oyuncuları beğenmeyecekler, bizi eleştirecekler ama yapmamız gereken bu. Yurt dışından 4-5 oyuncu almaya çalışıyoruz. Gökhan’ın da, Caner’in da gitmesini istemiyoruz. Biz de buradan gittik, yerimiz doldu” diye konuştu.
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