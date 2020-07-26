Sergen Yalçın'dan takdir toplayan açıklama: Trabzonspor'un hakkı

Beşiktaş, sezonun son haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle döndü. Atiba (Pen), Diaby ve Elneny’nin (Pen) golleriyle 3 puana ulaşan siyah-beyazlılar, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Beşiktaş, Sivasspor’un, Göztepe karşısında kaybetmesinin ardından Süper Lig’i 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası “3. sırada bitirmek Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzonspor bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı” dedi.

Trabzonspor'un gözü kulağı CAS'ta: Karar iki hafta sonra 2016 yılında UEFA ile Finansal Fair-Play (FFP) anlaşması yapan Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verildi. Trabzonspor cephesinde hazırlanan güçlü bir savunmayla bu karara itiraz yapıldı ve CAS'a başvuruldu.Trabzonspor'un CAS kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Video konferans yöntemiyle bugün görüşülen davaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dahil birçok yönetici katıldı.Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak. Saat 10.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, Bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği öğrenildi.Video: Taraftarlardan Hüseyin Çimşir'e: Allah için bu takımı şampiyon yapın

"Ersin’in yanına yerli tecrübeli bir kaleci alacağız"

Transfer planlamasıyla ilgili konuşan Yalçın, “3-4 sene önce 90 milyon euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı, önümüzdeki sene 30-35’e düşmesi lazım. Bazı oyuncularla devam edemeyiz. Ersin’in yanına yerli tecrübeli bir Türk alacağız. Yeni yabancı sınırında 8 oyuncuya izin var. Belki aldığımız oyuncuları beğenmeyecekler, bizi eleştirecekler ama yapmamız gereken bu. Yurt dışından 4-5 oyuncu almaya çalışıyoruz. Gökhan’ın da, Caner’in da gitmesini istemiyoruz. Biz de buradan gittik, yerimiz doldu” diye konuştu.



