SÜPER LİG

Serkan Kırıntılı neden kadro dışı bırakıldı?

Kadro dışı bırakılmıştı, tesislerle tek başına çalışıyor

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın kadro dışı bıraktığı milli kaleci Serkan Kırıntılı, yeni sezon çalışmalarına altyapı tesislerinde başladı. Kulübün asbaşkanı Ali Kemal Işıkçeviren, "Serkan'a teklif gelirse yönetim kurulu olarak konuyu değerlendiririz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Serkan Kırıntılı Süper Lig'in en tecrübeli kalecileri arasında yer alıyor.

Serkan Kırıntılı Süper Lig'in en tecrübeli kalecileri arasında yer alıyor.

Fotoğraf: Tolga YANIK / DHA

Süper Lig'deki ilk maçına 2002 yılında Konya'da Konyaspor-Adanaspor karşılaşmasında çıkan milli kaleci Serkan Kırıntılı, yeşil-beyazlı ekiple çıktığı 153 Süper Lig karşılaşmasında takımına büyük katkılar sundu.

Geçen sezon yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen 35 yaşındaki tecrübeli kaleci, çıktığı 26 lig maçında 30 gol yedi.

Yeşil-beyazlı ekiple bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci, 2015'te giymeye başladığı Konyaspor formasıyla gösterdiği performans neticesinde 2018'de A Milli Takım'a çağrıldı.

Adanaspor altyapısından çıkan Serkan Kırıntılı, 2002 yılında Adanaspor formasıyla ilk Süper Lig karşılaşmasına Konya'da Konyaspor'a karşı çıktı.

Geçen sezonun son haftalarında teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kadro dışı bıraktığı milli kaleci, yeni sezon çalışmalarına altyapı tesislerinde başladı.

Serkan Kırıntılı'nın, teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Serkan Kırıntılı, A Milli Takım kalesini 4 maçta korudu.
Serkan Kırıntılı, A Milli Takım kalesini 4 maçta korudu.

"Serkan Kırıntılı'nın herhangi bir alacağı bulunmuyor"

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Ali Kemal Işıkçeviren, kaleci Serkan Kırıntılı ile ilgili yaşananları anlattı.

Işıkçeviren, Kırıntılı ile görüşmelerin devam ettiğini ancak şu anda teknik direktörün inisiyatifiyle kalecinin altyapı tesislerinde çalıştığını söyledi.

Kırıntılı'nın bir antrenörle Tatlıcak Tesisleri'nde takımdan ayrı çalıştığını ifade eden Işıkçeviren, şunları kaydetti:

  • "Serkan Kırıntılı ile uzun süre uyumlu bir şekilde çalıştık. Kendisinin takımımıza değerli katkıları da olmuştur. Ancak bazı dönemlerde kulüpler ile oyuncular arasında böylesine sorunlar yaşanabiliyor. Son dönemdeki gelişmeler de hocamızın tasarrufudur. Yönetim olarak şunun bilinmesini isteriz ki; Serkan Kırıntılı'nın maaş ve ödemeleriyle ilgili kulübümüzden herhangi bir alacağı bulunmuyor. Serkan'ı birçok kulübün istediğine dair medyada haberler görüyoruz ancak henüz resmi bir teklif yapılmadı. Böyle bir teklif gelirse yönetim kurulu olarak konuyu değerlendiririz."

Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kartı tarihe geçti
Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kartı tarihe geçti

Serkan Kırıntılı'nın ceza sahası yayı içinde maçın henüz 20'nci saniyesinde topu elle tutması sonucu gördüğü kırmızı kart, dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları arasına girdi. Serkan Kırıntılı ayrıca, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gördü. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman;"Hatalar bu oyunun çok doğal bir parçası. Ama bu tecrübede bir kaleci... Bırak gol olsun! Bırak Serkan ya, girecekse girsin..."Yeni Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın;"Maçın başında öyle bir olay oldu ki şoka girdik. 'Ne oluyor' dedik. Bir de gol atınca iyice şaşırdık. Oyuna konsantre olmakta zorlandık."Dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları- Cross Park Celtic - Taunton East Reach / Lee Todd – 2’nci saniye (2000 - Hakeme küfür) - Bologna – Parma / Giuseppe Lorenzo – 10’uncu saniye (1990 - Rakibe tokat) - Sheffield Wednesday – Wolverhampton / Kevin Pressman – 13’üncü saniye (2000 - Ceza alanı dışında elle oynama) - Crewe Alexandra - Darlinghton / Mark Smith – 19’uncu saniye (1994 - Ceza alanı dışında elle oynama) - Konyaspor – Yeni Malatyaspor / Serkan Kırıntılı – 20’nci saniye (2019 - Ceza alanı dışında elle oynama)

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