Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kartı tarihe geçti

Serkan Kırıntılı'nın ceza sahası yayı içinde maçın henüz 20'nci saniyesinde topu elle tutması sonucu gördüğü kırmızı kart, dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları arasına girdi. Serkan Kırıntılı ayrıca, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gördü.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman;

"Hatalar bu oyunun çok doğal bir parçası. Ama bu tecrübede bir kaleci... Bırak gol olsun! Bırak Serkan ya, girecekse girsin..."

Yeni Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın;

"Maçın başında öyle bir olay oldu ki şoka girdik. 'Ne oluyor' dedik. Bir de gol atınca iyice şaşırdık. Oyuna konsantre olmakta zorlandık."



Dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları