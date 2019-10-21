Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kartı tarihe geçti
SÜPER LİG

Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kartı tarihe geçti

Süper Lig'in 8’inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor – BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında tarihe geçen bir pozisyon yaşandı. Konya ekibi’nin sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol etti ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haber Merkezi DHA
Serkan Kırıntılı Yeni Malatya maçının 20. saniyesinde kırmızı kartla oyundan atıldı.

Serkan Kırıntılı Yeni Malatya maçının 20. saniyesinde kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Serkan Kırıntılı'nın ceza sahası yayı içinde maçın henüz 20'nci saniyesinde topu elle tutması sonucu gördüğü kırmızı kart, dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları arasına girdi. Serkan Kırıntılı ayrıca, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gördü.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman;

  • "Hatalar bu oyunun çok doğal bir parçası. Ama bu tecrübede bir kaleci... Bırak gol olsun! Bırak Serkan ya, girecekse girsin..."

Yeni Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın;

  • "Maçın başında öyle bir olay oldu ki şoka girdik. 'Ne oluyor' dedik. Bir de gol atınca iyice şaşırdık. Oyuna konsantre olmakta zorlandık."


Dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları

  • - Cross Park Celtic - Taunton East Reach / Lee Todd – 2’nci saniye (2000 - Hakeme küfür)
  • - Bologna – Parma / Giuseppe Lorenzo – 10’uncu saniye (1990 - Rakibe tokat)
  • - Sheffield Wednesday – Wolverhampton / Kevin Pressman – 13’üncü saniye (2000 - Ceza alanı dışında elle oynama)
  • - Crewe Alexandra - Darlinghton / Mark Smith – 19’uncu saniye (1994 - Ceza alanı dışında elle oynama)
  • - Konyaspor – Yeni Malatyaspor / Serkan Kırıntılı – 20’nci saniye (2019 - Ceza alanı dışında elle oynama)

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Avrupa Halter Şampiyonu Ayşegül Çakın'dan Meh...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.