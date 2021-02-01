Spor Serkan Kırıntılının transferi resmen açıklandı
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Serkan Kırıntılı'nın transferi resmen açıklandı

Alanyaspor, Konyaspor ile sözleşmesi feshedilen 36 yaşındaki file bekçisi Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serkan Kırıntılı Alanyaspor'da 30 numaralı formayı giyecek.
Serkan Kırıntılı Alanyaspor'da 30 numaralı formayı giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, kadrosuna kaleci takviyesi yaptı. Turuncu-yeşilli kulüp, tecrübeli eldiven Serkan Kırıntılı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"Türkiye’nin en iyi kalecileri arasında yer alıyor"


İmza töreninde açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Transferin son günü tüm kulüpler için hareketli geçiyor. Geçtiğimiz günlerde kalecimiz Ufuk’un uzun süreli bir sakatlığı olmuştu. Bu nedenle sözleşmesini karşılıklı olarak feshettik. Kendisine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bugün de Serkan Kırıntılı kardeşimizle sözleşme imzalıyoruz. Kendisi her zaman Türkiye’nin en iyi kalecileri arasında yer alıyor. Konyaspor’a uzun süre başarılı bir şekilde hizmet etti. İnşallah bundan sonra da bize hizmet verecek. Camiamıza hoş geldin" dedi.

"İzlerken kalbimden geçirdiğim bir kulüptü"


Yeni takımının formasıyla poz veren Serkan Kırıntılı "Öncelikle başkanımın bu güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Ligin ilk yarısındaki süreçte Alanyaspor’u izlerken kalbimden geçirdiğim bir kulüptü. Şükürler olsun neticesinde karşılıklı istekle, anlaşarak buradayım. Çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Alanyaspor her geçen sene üzerine koyarak başarılı olan bur kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum. Alanyaspor ve kendi adıma güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Başkanımızı da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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