Sinan Engin'den flaş Fenerbahçe iddiası

Alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu eleştirilerin merkezine otururken, Sinan Engin'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Engin, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal'a mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Hazır ol' diye mesaj gitti"

"Bir duyum aldım, yalanlayabilirsiniz de... Birkaç hafta içinde Fenerbahçe tarafından Ersun Yanal'a 'hazır ol' diye haber gitti mi? Ersun Yanal'a haber geldi diye hocanın arkadaşı benim arkadaşıma söylemiş. Arkadaşım da bana söyledi. Benim aldığım bir bilgi değil. Ben arkadaşımın yalancısıyım."