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Sinan Engin'den flaş Fenerbahçe iddiası

Futbol yorumcusu Sinan Engin duyum aldığını belirterek, Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal'a 'hazır ol' mesajı gönderdiğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinan Engin futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta forma giymişti.

Sinan Engin futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta forma giymişti.

Alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu eleştirilerin merkezine otururken, Sinan Engin'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Engin, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal'a mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Hazır ol' diye mesaj gitti"

  • "Bir duyum aldım, yalanlayabilirsiniz de... Birkaç hafta içinde Fenerbahçe tarafından Ersun Yanal'a 'hazır ol' diye haber gitti mi? Ersun Yanal'a haber geldi diye hocanın arkadaşı benim arkadaşıma söylemiş. Arkadaşım da bana söyledi. Benim aldığım bir bilgi değil. Ben arkadaşımın yalancısıyım."

Ahmet Çakar'ın derbi yorumu Sinan Engin'i çıldırttı
Ahmet Çakar'ın derbi yorumu Sinan Engin'i çıldırttı

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili sözleri Sinan Engin'i sinirlendirdi. Derbi deyince akla Fenerbahçe-Galatasaray maçının geldiğini savunan Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için 'derbicik' yorumunda bulundu. Bu yoruma tepki gösteren Sinan Engin'in reklam arasında Ahmet Çakar'a doğru masadaki çiçeği fırlattığı görüldü. Bunun üzerine Çakar da Sinan Engin'in arkasından bardağı yere attı. Programdaki bir diğer yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın Ahmet Çakar'ı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.İşte o anlar,

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