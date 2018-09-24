Ahmet Çakar'ın derbi yorumu Sinan Engin'i çıldırttı

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili sözleri Sinan Engin'i sinirlendirdi.

Derbi deyince akla Fenerbahçe-Galatasaray maçının geldiğini savunan Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için 'derbicik' yorumunda bulundu. Bu yoruma tepki gösteren Sinan Engin'in reklam arasında Ahmet Çakar'a doğru masadaki çiçeği fırlattığı görüldü. Bunun üzerine Çakar da Sinan Engin'in arkasından bardağı yere attı.

Programdaki bir diğer yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın Ahmet Çakar'ı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.

İşte o anlar,