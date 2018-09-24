SÜPER LİG

Ahmet Çakar'ın derbi yorumu Sinan Engin'i çıldırttı

Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendiren Ahmet Çakar'ın bu maç için 'derbicik' demesi Sinan Engin'i kızdırdı. Kamera arakası görüntülerde ikilinin ciddi bir gerginlik yaşandığı görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinan Engin masadaki çiçeği Ahmet Çakar'a doğru fırlattı.

Sinan Engin masadaki çiçeği Ahmet Çakar'a doğru fırlattı.

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili sözleri Sinan Engin'i sinirlendirdi.

Derbi deyince akla Fenerbahçe-Galatasaray maçının geldiğini savunan Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için 'derbicik' yorumunda bulundu. Bu yoruma tepki gösteren Sinan Engin'in reklam arasında Ahmet Çakar'a doğru masadaki çiçeği fırlattığı görüldü. Bunun üzerine Çakar da Sinan Engin'in arkasından bardağı yere attı.

Programdaki bir diğer yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın Ahmet Çakar'ı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.

İşte o anlar,

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