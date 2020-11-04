Sivasspor'dan Karabağ'a tüyleri diken diken eden karşılama: Çırpınırdı Karadeniz

Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Spor Sivas Projesi kapsamında izcilik faaliyeti yürüten bir grup öğrenci, "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını çalarak kafileye çiçek verdi.

İki ülkenin milli marşlarını okuyan, Türk ve Azerbaycan bayrakları da açan öğrenciler, Karabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Karabağ son antrenmanını bugün yapacak

Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. Karabağ takımı bugün saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Karabağ, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor'dan şaşırtan istatistik: Evinde gol atamıyor Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile iç sahada golsüz berabere kaldı. Ligde 6. haftada dün evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, iç sahadaki 3 maçta galibiyet elde edemedi. Bu karşılaşmalarda gol de atamayan Sivasspor, kalesinde ise 4 gol gördü.Geçen sezon 17 maçta 11 galibiyet almıştıGeçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir başarı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 4. haftasını maç yapmadan geçtiği ligde iç sahada beklenen performansı gösteremedi.Sivas ekibi, deplasmanda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.