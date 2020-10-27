SÜPER LİG

Sivasspor'dan şaşırtan istatistik: Evinde gol atamıyor

Süper Lig'de dün sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, evindeki galibiyet hasretini sonlandıramadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde sahasındaki son 3 maçta galibiyet ve gol sevinci yaşayamadı.

Haber Merkezi AA
Sivassporlu futbolcu Kayode karşılaşmada maske ile oynadı.

Sivassporlu futbolcu Kayode karşılaşmada maske ile oynadı.

Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile iç sahada golsüz berabere kaldı. Ligde 6. haftada dün evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, iç sahadaki 3 maçta galibiyet elde edemedi. Bu karşılaşmalarda gol de atamayan Sivasspor, kalesinde ise 4 gol gördü.

Geçen sezon 17 maçta 11 galibiyet almıştı

Geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir başarı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 4. haftasını maç yapmadan geçtiği ligde iç sahada beklenen performansı gösteremedi.

  • Sivas ekibi, deplasmanda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

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