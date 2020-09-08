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Sörloth'un Kuzey İrlanda'ya attığı golleri izle

Uluslar Ligi'nde Süper Lig fırtınası: Sörloth göz kamaştırdı, Omar boş geçmedi

UEFA Uluslar Ligi'nde Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği Norveç, gruptaki ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup etti. Maça Trabzonsporlu Sörloth'un performansı damga vurdu.

Haber Merkezi DHA
Noveç'in parlayan iki golcüsü Sörloth ve Haaland

Noveç'in parlayan iki golcüsü Sörloth ve Haaland

Windsor Park'ta oynanan maçta Kuzey İrlanda, Norveç'i konuk etti. Trabzonspor forması giyen Sörloth'un 2 gol ve 1 asist, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui'nin ise 1 asistle oynadığı mücadelede Norveç, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

Norveç'in diğer 3 golü Elyounoussi ve Haaland'dan (2) gelirken, Kuzey İrlanda'nın tek sayısını McNair kaydetti.

Omar, attığı gol sonrası Sörloth'u tebrik etti.
Omar, attığı gol sonrası Sörloth'u tebrik etti.

Sörloth 90 dakika oynadı


Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui ikilisi maça ilk 11'de başlarken, Sörloth 90 dakika sahada kaldı, Elabdellaoui ise 79'uncu dakikada yerini Svensson'a bıraktı.

Norveç bu galibiyetle grupta 3 puana ulaşırken, Kuzey İrlanda ise ilk 2 haftayı 1 puanla geçti.

Sörloth'un Kuzey İrlanda'ya attığı goller

Alexander Sörloth'un sözleşmesinde buy-out maddesi var mı?
Alexander Sörloth'un sözleşmesinde buy-out maddesi var mı?

Geçtiğimiz sezon 24 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, birçok kulübün radarına girmeyi başardı.Son olarak Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in transfer girişimlerinde bulunduğu Norveçli oyuncunun sözleşmesi de merak konusu oldu.Crystal Palace takımından 750 bin euro bedelle Trabzonspor'a 2 yıl kiralanan Sörloth, bordo mavili takımdan yıllık 1.5 milyon euro ücret alıyor.Norveçli oyuncu 2020/21 sezonunda Trabzonspor formasıyla resmi maçların yüzde 50'sinde ilk 11 başlaması halinde 6 milyon euro ödenerek Trabzonspor'un bonservisli oyuncusu olacak.Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde herhangi bir buy-out maddesi de bulunmuyor. Trabzonspor, oyuncunun transferini tamamlamak için önümüzdeki sezonu bekliyor.Ahmet Ağaoğlu gelen teklifleri açıkladı: Sörloth'u ciddi şekilde istiyorlarBrezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdiBuy-Out ne demek?Sözleşme süresinden önce belirlenen miktarın ödenerek oyuncunun tüm haklarına sahip olmak. Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Milli Takımımızın yeni formasını çok sevdik 🇹🇷 Bu tarihi formayı takipçilerimiz arasından 3 kişiye hediye etmek istiyoruz. 👇🏻Yapman gerekenler ✅@yenisafakspor ve @gztspor hesabını takip et. ✅3 &#39;yakın&#39; arkadaşını yoruma etiketle. ✅Gönderiyi beğen 📲@yenisafakspor’un mobil uygulamasını indirmeyi de unutma. Link profilde😏 ⚠Çekiliş Sonucu 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. #Türkiye #MilliForma #BiziKimseDurduramaz Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (1 Eyl, 2020, 6:50öö PDT)

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