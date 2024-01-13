Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Acımız büyük

Başımız sağ olsun



Pençe-Kilit harekatı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz. 🇹🇷