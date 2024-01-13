Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Acımız büyük

Hain saldırıda 9 askerimiz şehit oldu.
Spor federasyonları ve kulüpler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF: Acımız Büyük
TBF: Millietimizin başı sağ olsun
TVF: Askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz
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20 saat önce