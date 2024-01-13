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Spor

Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Acımız büyük

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

10:36 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:07 - 13/01/2024 Cumartesi
AA
Hain saldırıda 9 askerimiz şehit oldu.
Hain saldırıda 9 askerimiz şehit oldu.

Spor federasyonları ve kulüpler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.





TFF: Acımız Büyük



TBF: Millietimizin başı sağ olsun



TVF: Askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz



Fenerbahçe



Galatasaray



Trabzonspor


Beşiktaş

Adana Demirspor



Kayserispor



Rizespor



Antalyaspor



Kasımpaşa



Sivasspor



Başakşehir


Alanyaspor



Ankaragücü



Gaziantep FK



Karagümrük


Hatayspor


Samsunspor



TÜMOSAN Konyaspor



Pendikspor



İstanbulspor






#Türkiye Futbol Federasyonu
#Türkiye Basketbol Federasyonu
#Türkiye Voleybol Federasyonu
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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