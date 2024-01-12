Pençe-Kilit harekatı bölgesinden kara haber: Dokuz askerimiz şehit oldu

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Sınır ötesinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, dokuz asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada dört askerin de yaralandığını bildirdi.
İlk belirlemelere göre 15 PKK'lı terörist öldürüldü.
"Bölgede operasyonlar devam etmektedir"
"Bölgede operasyonlar devam etmektedir"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada dokuz kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Temasta ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler'in Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında,
Şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Hakan Gün, Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Erler Müslüm Özdemir, Kemal Batur, Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin
'in fotoğraflarına yer verildi. Bakan Güler şehitlerimiz için; "Kahraman silah arkadaşlarımız 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.
#Milli Savunma Bakanlığı
#Pençe-Kilit Operasyonu
#Şehit
13 saat önce