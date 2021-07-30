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Başkan açıkladı: Oyuncumu Galatasaray'a satıyorum

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği Olimpiu Morutan için Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, oyuncuyu satacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali açıkladı: Olimpiu Morutanı Galatasaraya satacağım
Olimpiu Morutan

Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV'ye kaybeden Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki oyuncu Olimpiu Morutan için müjdeli haber geldi.

Rumen basınına konuşan Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'ı kastederek Rumen oyuncuyu satacağını söyledi. Becali, "Avrupa'dan elendikten sonra Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

2026 yılına kadar anlaşma sağlandı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Morutan ile her konuda anlaştığını iddia etti. Schira, "Galatasaray ile Morutan 2026 yılına kadar anlaşma sağladı. Kulübüyle görüşmeleri devam ediyor" paylaşımını yaptı.

Daha önce bonservisi 20 milyon euro olarak açıklanmıştı

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Bükreş Başkanı Gigi Becali, Morutan'ın bonservis değerinin 20 milyon euro olduğunu fakat Galatasaray'ın 10 milyon euro teklif etmesi halinde oyuncuyu satacağını söylemişti.

"Galatasaray'a transfer olursam sevinirim"

4-1 kazandıkları ve bir gol attığı Craiova maçı sonrasında konuşan Olimpiu Morutan, Galatasaray'a olası transferi hakkında konuştu. Moratan, "Daha ucuza transfer olmak için 2 maç kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Galatasaray'a transfer olursam mutlu olurum. Neler olacağını zaman gösterecek. Cicaldau'yu transferi için tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" ifadeleri kullandı.

  • 1 Temmuz 218 yılında 700 bin euro karşılığında FC Botosani'den transfer edilen Olimpiu Morutan, bu sezon 3 karşılamada 1 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre 2.8 milyon euro güncel piyasa değeri olan Rumen oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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