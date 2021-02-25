Spor Sumudicadan Morutan yorumu Bence Galatasarayda oynayamaz
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Sumudica'dan Morutan yorumu: Bence Galatasaray'da oynayamaz

Rizespor'un Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, adı Galatasaray ile anılan vatandaşı Olimpiu Morutan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de sıra dışı transferler yapıldığını ifade eden Sumudica, "Bence hiçbir Rumen oyuncu Galatasaray'da oynayamaz" dedi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Olimpiu Morutan, bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 4 gol atarken 10 da asist kaydetti.
Olimpiu Morutan, bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 4 gol atarken 10 da asist kaydetti.

Galatasaray'ın Romanya ekibi Steaua Bükreş'te forma giyen 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de Rizespor'u çalıştıran Sumudica, genç futbolcunun transfer iddialarıyla ilgili Rumen basınına dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sumudica'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Galatasaray'a giderse büyük adım olur"

  • "Olimpiu Morutan Galatasaray'a transfer olursa, onun için büyük bir adım olur. Galatasaray takımına bakıyorum, bence hiçbir Rumen oyuncu Galatasaray'da oynayamaz. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynayamaz. Fenerbahçe Mesut Özil'i, Sosa'yı, Luiz Gustavo'yu, İngiltere'ye 15 milyon euroya giden Samatta'yı aldı. Kimin hangi maçta oynayacağı bile belli değil. Beşiktaş, Everton'dan Cenk Tosun'u aldı. Transferler sıra dışı. Fenerbahçe'nin Samatta, Cisse ve Valencia gibi 3 golcüsü var ama bir tanesi oynuyor. Seçmesi bile zor. Ben bu yüzden Türkiye'de herhangi bir Rumen oyuncunun oynayacağını sanmıyorum."

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