Sumudica'dan Morutan yorumu: Bence Galatasaray'da oynayamaz Rizespor'un Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, adı Galatasaray ile anılan vatandaşı Olimpiu Morutan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de sıra dışı transferler yapıldığını ifade eden Sumudica, "Bence hiçbir Rumen oyuncu Galatasaray'da oynayamaz" dedi.

Haber Merkezi 25 Şubat 2021, 17:30 Son Güncelleme: 25 Şubat 2021, 17:51 Diğer Yeni Şafak