Spor Sumudica sürprizi Süper Lig ekibiyle anlaştı
SÜPER LİG

Sumudica hangi takımla anlaştı?

Sumudica sürprizi: Süper Lig ekibiyle anlaştı

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda öne geçtiği karşılaşmada Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibi, teknik direktörlük için Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi DHA
Sumudica, Gaziantep FK'ya gözyaşları içerisinde veda etmişti.
Sumudica, Gaziantep FK'ya gözyaşları içerisinde veda etmişti.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'a elenen Rizespor'da teknik direktör Tomas görevden alındı.

Teknik direktör arayışlarına hemen başlayan Rizespor'da yönetim, geçen haftalarda Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica ile görüştü. Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, Sumudica'yı Rize'ye davet etti.

Bugün ya da yarın kente gidecek olan Sumudica, son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Gaziantep FK'dan ayrılan teknik direktör Marius Sumudica düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.


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