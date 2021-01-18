Sumudica sürprizi: Süper Lig ekibiyle anlaştı

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında 3 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan, Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'a elenen Rizespor'da teknik direktör Tomas görevden alındı.
Teknik direktör arayışlarına hemen başlayan Rizespor'da yönetim, geçen haftalarda Gaziantep FK ile yollarını ayıran Sumudica ile görüştü. Rumen teknik adam ile prensip anlaşmasına varan Karadeniz ekibi, Sumudica'yı Rize'ye davet etti.
Bugün ya da yarın kente gidecek olan Sumudica, son görüşmelerin ardından mavi-yeşilli ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.