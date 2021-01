Her hareketi olay oldu: İşte Sumudica'nın Gaziantep FK karnesi

Süper Lig’de bu sezona damga vuran takımların başında gelen Gaziantep FK, başarılı teknik direktörü Marius Sumudica ile yollarını ani bir şekilde ayırdı. Özellikle son haftalarda her maç sonrası sözleşme talebine yönelik açıklamalarda bulunan ve yönetimle basın kanalıyla restleşme yaşayan Marius Sumudica, son olarak Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarla bardağı taşırmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından olağanüstü toplantı kararı alan Gaziantep FK yönetimi, Rumen teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.

24 galibiyet, 20 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı

Gaziantep ekibiyle yolları ani şekilde ayrılan Marius Sumudica’nın bir buçuk yıllık başarılı performansı ise dikkati çekti. Gaziantep ekibinin başında ligde ve kupada toplam 57 resmi maça çıkan Marius Sumudica, bu maçlarda 24 galibiyet, 20 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 2019-2020 sezonu başında takımın başına geçen Rumen teknik adam, ligde oynanan 34 maçta 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 46 puan toplamış ve ligi sekizinci sırada tamamlamıştı. Gaziantep ekibi, bu maçlarda rakip kalelere 49 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 50 gol gördü. Türkiye Kupası’nda ise Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Turgutluspor’u eleyen Sumudica’nın Gaziantep’i, 5. turda ise Kırklarelispor’a elenmişti.

Bu sezona fırtına gibi başladı

Geçtiğimiz sezonki başarılı grafiğini bu sezon da sürdüren Sumudica yönetiminde Gaziantep FK, ligde şuana kadar oynadığı 17 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 31 puan topladı. Ligin 17 haftalık döneminde 2 mağlubiyetle en az mağlup olan takım konumunda bulunan Sumudica’nın ekibi, bu maçlarda rakip kalelere 31 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 19 gol gördü. Türkiye Kupası’nda ise Serik Belediyespor ve Kocaelispor’u eleyen Gaziantep FK, son 16 turunda Konyaspor ile eşleşti.

Kazandıkları maçlardan sonra halay çekti

Gaziantep ekibinde görev yaptığı süre boyunca hem oynattığı oyun hem oyun taktiği hem de maç sonu sevinç gösterileri ile gündem olan Marius Sumudica, özellikle kazandıkları maçlardan sonra halay çekmesi ile Türk futbol tarihine adını yazdıran hocalardan biri olmayı başardı. Gaziantep ekibinin özellikle bu sezonki Trabzonspor beraberliği, Beşiktaş, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Ankaragücü galibiyetleri sonrası saha kenarında halay çeken Marius Sumudica, sosyal medyada uzun süre gündem olmuş, bazı kullanıcıların tepkisini çekerken, bazı kullanıcıların da sempatisini kazanmıştı.

Gördüğü kartlarla lige damga vurdu

Başarıları kadar ilginç sevinçleri ve hırçın tavırlarıyla da dikkat çeken Marius Sumudica, ligin en çok kart gören hocası olarak da hafızalara kazındı. Geçtiğimiz sezon ve bu sezon ligde gördüğü kartlarla çok konuşulan Rumen çalıştırıcının hakemlerle de yıldızı pek barışmadı. Bu sezon ligde geride kalan 17 haftada iki kez kırmızı kart gören Sumudica, 8 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Gördüğü kartlara sitem eden Rumen hoca, hakemlerin kendisine önyargılı davrandığını ve en ufak söyleminin cezalandırıldığını her fırsatta dile getirdi.

Son açıklamaları sonunu getirdi

Son haftalarda özellikle yönetimle sözleşme konusunda restleşme yaşayan Rumen teknik adam, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla spor medyasının ve Gazianteplilerin tepkisini çekmiş ve açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu. Rumen teknik adamın tavırlarının ardından olağanüstü toplantı kararı alan Kırmızı-siyahlı yönetim, Sumudica ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, hırçın tavırları ve başarılı grafiği ile hafızalarda yer edinen Marius Sumudica’nın Gaziantep kariyeri sona ermiş oldu.

Sumudica'dan ilginç savunma: Şaka yapmış Sumudica yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep ailesine karşı her zaman büyük bir bağı olduğunu, sözleşmesinin bitmesine 4 ay kaldığını ifade etti.Kontrat konusunda görüşmeye her zaman açık olduğunu aktaran Rumen teknik adam, şöyle devam etti:"Son günler, benim için gerçekten çok zordu. Belki de teknik direktörlük kariyerimin en zor zamanlarıydı. Bu nedenle kendimi net şekilde ifade etmek istiyorum. Zor zamanlarda, futbolla ilgisi olmayan tartışmalar ve oyundan ihraç edilme dönemlerinde bile asla Gaziantep FK yönetimine ya da taraftarlarımıza karşı kötü niyetli ifadelerim olmamıştır, olamaz da. Bu kulübe ve şehre bağım çok yüksek. Bu yüzden hep bu aileyi savunmaya çalıştım, maçlarda daha agresif oldum ve hakemler tarafından oyundan atılarak acı çektim. Ekibimin her başarısından sonra çok saygı duyduğum Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den tebrik mesajları aldığım için her zaman büyük bir onur duydum. Şahin, bana şehri onurlandırdığımı ve Türk vatandaşı olmamı istediğini söyledi. Son birkaç gündür şehrin düşmanı imajının benim üzerimden yapılmasından dolayı ise son derece üzgünüm."Gaziantep FK'da Sumudica krizi: Yol devam etmemiz zor"Eşimi arayıp para isteyeceğim' diyerek şaka yaptım"Son günlerde yaşananlardan yaşadığı üzüntüyü dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:"Futbolla ilgisi olmayan ama benim için önemli bir konuya değinmek istiyorum. Söz konusu ifadelerim içerisinde eşimi arayıp para göndermesini isteyeceğim çok konuşuldu, tartışmalara yol açtı. Taraftarımızı ve tüm sevenlerimizi bu durum üzdü. Ancak Gaziantep halkının bunun ülkem Romanya'da yaygın olarak kullanılan bir şakadan başka bir şey olmadığını da anlamasını umut ediyorum. Ayrıca bu anlamda, oyunculara ödediğim primlerin kulübün kasasına daha iyi yönlendirilmesinin daha iyi olacağı söylendiğinde, bunun da bana karşı bir şaka olduğunu hemen anladım. Aslında burada, iki farklı şaka olduğunu görüyoruz. Kulüple olan ilişkimle ilgili sıkı bir şekilde futbolla ilgili konulara dönersek, benim resmi duruşum şu şekildedir; mevcut sözleşmemi tamamlamak istediğim 4 ayım var ve sözleşme görüşmelerine de açığım."Video: Gaziantep FK'da Sumudica krizi: Başkan benden para istedi

