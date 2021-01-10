Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı

Gaziantep FK yönetimi, kulüple ilgili tepki çeken açıklamalara imza atan Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.
Sumudica ne demişti?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan çok konuşulacak sözler: "Başkan benden para istedi. Eşimi arayıp ondan para isteyip kulübe destek olacağım (!)
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan çok konuşulacak sözler: "Başkan benden para istedi. Eşimi arayıp ondan para isteyip kulübe destek olacağım (!)— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 9, 2021
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