SÜPER LİG

Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı

Gaziantep FK yönetimi, kulüple ilgili tepki çeken açıklamalara imza atan Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sumudica

Sumudica

Fotoğraf: Serhat Zafer

Gaziantep FK yönetimi, kulüple ilgili tepki çeken açıklamalara imza atan Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Sumudica ne demişti?

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