Sumudica'dan ilginç savunma: Şaka yapmış

Sumudica yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep ailesine karşı her zaman büyük bir bağı olduğunu, sözleşmesinin bitmesine 4 ay kaldığını ifade etti.

Kontrat konusunda görüşmeye her zaman açık olduğunu aktaran Rumen teknik adam, şöyle devam etti:

"Son günler, benim için gerçekten çok zordu. Belki de teknik direktörlük kariyerimin en zor zamanlarıydı. Bu nedenle kendimi net şekilde ifade etmek istiyorum. Zor zamanlarda, futbolla ilgisi olmayan tartışmalar ve oyundan ihraç edilme dönemlerinde bile asla Gaziantep FK yönetimine ya da taraftarlarımıza karşı kötü niyetli ifadelerim olmamıştır, olamaz da. Bu kulübe ve şehre bağım çok yüksek. Bu yüzden hep bu aileyi savunmaya çalıştım, maçlarda daha agresif oldum ve hakemler tarafından oyundan atılarak acı çektim. Ekibimin her başarısından sonra çok saygı duyduğum Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den tebrik mesajları aldığım için her zaman büyük bir onur duydum. Şahin, bana şehri onurlandırdığımı ve Türk vatandaşı olmamı istediğini söyledi. Son birkaç gündür şehrin düşmanı imajının benim üzerimden yapılmasından dolayı ise son derece üzgünüm."

Gaziantep FK'da Sumudica krizi: Yola devam etmemiz zor Gaziantep FK'da Marius Sumudica krizi baş gösterdi. Sivasspor karşılaşması sonrasında kulübün yapmış olduğu teklifi açıklayan Rumen teknik adam, devam etmesinin zor olduğunu söyledi. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, Sumudica'nın sözlerine çok sert yanıt verdi."Yüzde 10 indirim istendi"Kendi cebinden oyuncularına prim ödemesi yaptığını söyleyen Sumudica, "Başkanımız benden yüzde 10 oranında indirime gitmemi istedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Ben oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Ben bunu memnuniyetle verdim. Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum. Sezon sonuna kadar burada kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor" ifadelerini kullandı."Eşimden para isteyeceğim"Kulübe yardımda bulunacağını söyleyen Sumudica, "Bana yapılan teklif hakaretti. Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim. Kulübe yardım edeceğim" dedi."Bu parayı Süper Lig'de hangi hoca alıyor"Teknik direktör Sumudica'ya yanıt veren Başkan Mehmet Büyükekşi, Rumen hocanın tavırlarından yakındı. Büyükekşi, "Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme. Türk futbolu zor günler yaşıyor, statlar boş. Gelir yok, sponsor yok. Oyuncu ve hocamızla sözleşme yaparken euro 6,30'du şu an 9 TL. Biz bu seneki ücretinde indirim istemedik. Hocaya 920 bin euro ödüyoruz. Yardımcılarının parasını kendi ödüyor. 240 bin euro da puan başına bonusu var. 1,2 milyon euro ödüyoruz ama şu an 1.6 milyon euro + primlerle 1 milyon 900 bin euro istiyor. Bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor? Biz Sumudica'nın bu yılki ücretinde indirim istemedik. Sumudica'nın yaptığı açıklamayı talihsizlik olarak görüyorum. Hiç kimse bu kulüpten büyük değil" ifadelerini kullandı.Video: Gaziantep FK'da Sumudica krizi: Başkan benden para istediGaziantep FK'nın serisini Sivasspor bitirdi

"Eşimi arayıp para isteyeceğim' diyerek şaka yaptım"

Son günlerde yaşananlardan yaşadığı üzüntüyü dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:

"Futbolla ilgisi olmayan ama benim için önemli bir konuya değinmek istiyorum. Söz konusu ifadelerim içerisinde eşimi arayıp para göndermesini isteyeceğim çok konuşuldu, tartışmalara yol açtı. Taraftarımızı ve tüm sevenlerimizi bu durum üzdü. Ancak Gaziantep halkının bunun ülkem Romanya'da yaygın olarak kullanılan bir şakadan başka bir şey olmadığını da anlamasını umut ediyorum. Ayrıca bu anlamda, oyunculara ödediğim primlerin kulübün kasasına daha iyi yönlendirilmesinin daha iyi olacağı söylendiğinde, bunun da bana karşı bir şaka olduğunu hemen anladım. Aslında burada, iki farklı şaka olduğunu görüyoruz. Kulüple olan ilişkimle ilgili sıkı bir şekilde futbolla ilgili konulara dönersek, benim resmi duruşum şu şekildedir; mevcut sözleşmemi tamamlamak istediğim 4 ayım var ve sözleşme görüşmelerine de açığım."

00:59 dk 09 Ocak 2021 Yeni Şafak Gaziantep FK'da Sumudica krizi: Başkan benden para istedi Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve ligde 15 maç aradan sonra yenilgi yüzü gördü. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün kendisine yaptığı teklifi açıklarken, yola devam etmenin zor olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Rumen hocanın açıklamalarına çok sert yanıt verdi.