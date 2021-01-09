Gaziantep FK'da Sumudica krizi: Yola devam etmemiz zor

Gaziantep FK'da Marius Sumudica krizi baş gösterdi. Sivasspor karşılaşması sonrasında kulübün yapmış olduğu teklifi açıklayan Rumen teknik adam, devam etmesinin zor olduğunu söyledi. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, Sumudica'nın sözlerine çok sert yanıt verdi.

"Yüzde 10 indirim istendi"

Kendi cebinden oyuncularına prim ödemesi yaptığını söyleyen Sumudica, "Başkanımız benden yüzde 10 oranında indirime gitmemi istedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Ben oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Ben bunu memnuniyetle verdim. Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum. Sezon sonuna kadar burada kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor" ifadelerini kullandı.

"Eşimden para isteyeceğim"

Kulübe yardımda bulunacağını söyleyen Sumudica, "Bana yapılan teklif hakaretti. Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim. Kulübe yardım edeceğim" dedi.

"Bu parayı Süper Lig'de hangi hoca alıyor"

Teknik direktör Sumudica'ya yanıt veren Başkan Mehmet Büyükekşi, Rumen hocanın tavırlarından yakındı. Büyükekşi, "Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme. Türk futbolu zor günler yaşıyor, statlar boş. Gelir yok, sponsor yok. Oyuncu ve hocamızla sözleşme yaparken euro 6,30'du şu an 9 TL. Biz bu seneki ücretinde indirim istemedik. Hocaya 920 bin euro ödüyoruz. Yardımcılarının parasını kendi ödüyor. 240 bin euro da puan başına bonusu var. 1,2 milyon euro ödüyoruz ama şu an 1.6 milyon euro + primlerle 1 milyon 900 bin euro istiyor. Bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor? Biz Sumudica'nın bu yılki ücretinde indirim istemedik. Sumudica'nın yaptığı açıklamayı talihsizlik olarak görüyorum. Hiç kimse bu kulüpten büyük değil" ifadelerini kullandı.

00:59 dk 09 Ocak 2021 Yeni Şafak Gaziantep FK'da Sumudica krizi: Başkan benden para istedi Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve ligde 15 maç aradan sonra yenilgi yüzü gördü. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulübün kendisine yaptığı teklifi açıklarken, yola devam etmenin zor olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Rumen hocanın açıklamalarına çok sert yanıt verdi.