SÜPER LİG

Sivasspor Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti?

Gaziantep FK'nın serisini Sivasspor bitirdi

Süper Lig'de sezonun flaş takımı Gaziantep FK, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Antep ekibinin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Arslan attığı 2 golle maçın yıldızı oldu

Hakan Arslan attığı 2 golle maçın yıldızı oldu

Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Ligin 18. hafta açılış maçında Sivasspor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 41 ve 47. dakikalarda Hakan Arslan kaydetti. Konuk ekibin tek golü 4. dakikada Maxim'den geldi.

Gaziantep'te Jefferson, 79. dakikada rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

  • Bu sonuçla ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Gaziantep FK, 31 puanda kaldı. Sivasspor ise puanını 22'ye yükseltti.


Sumudica için resmi açıklama: Hocamızın cevabını bekliyoruz
Sumudica için resmi açıklama: Hocamızın cevabını bekliyoruz

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica, Suudi Arabistan'a gidebileceğini belirtirken, "Çok büyük bir ücret teklif ettiler, bunu öylece reddedemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı. Kırmızı siyahlı kulüpten Rumen çalıştırıcıyla ilgili açıklama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;"Yeni sözleşme teklif edilmiştir""Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız Mehmet Büyükekşi önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın Sivas’da kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret artırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir. Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica’yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."Gaziantep'te şoke eden gelişme: Sumudica Arabistan yolcusu

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