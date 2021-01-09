Gaziantep FK'nın serisini Sivasspor bitirdi

Ligin 18. hafta açılış maçında Sivasspor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 41 ve 47. dakikalarda Hakan Arslan kaydetti. Konuk ekibin tek golü 4. dakikada Maxim'den geldi.

Gaziantep'te Jefferson, 79. dakikada rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Gaziantep FK, 31 puanda kaldı. Sivasspor ise puanını 22'ye yükseltti.



