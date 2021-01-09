SÜPER LİG

Sumudica için resmi açıklama: Hocamızın cevabını bekliyoruz

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Sumudica'ya yeni sözleşme teklif edildiğini ve Rumen çalıştırıcının cevabının beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sumudica'nın Gaziantep FK'daki geleceği merak konusu oldu.

Sumudica'nın Gaziantep FK'daki geleceği merak konusu oldu.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica, Suudi Arabistan'a gidebileceğini belirtirken, "Çok büyük bir ücret teklif ettiler, bunu öylece reddedemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Kırmızı siyahlı kulüpten Rumen çalıştırıcıyla ilgili açıklama geldi. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Yeni sözleşme teklif edilmiştir"


  • "Gaziantep Futbol Kulübü Başkanımız Mehmet Büyükekşi önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın Sivas’da kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda, takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir.
  • Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret artırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir.
  • Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica’yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

Gaziantep'te şoke eden gelişme: Sumudica Arabistan yolcusu
Gaziantep'te şoke eden gelişme: Sumudica Arabistan yolcusu

Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Romanya basınına konuşan Marius Sumudica, Gaziantep FK'yla anlaşamadığını ve önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'a gidebileceğini açıkladı: "Çok büyük bir ücret teklif ettiler, bunu öylece reddedemezsiniz." dedi.Süper Lig'de dikkat çekici sonuçlara imza atan ve Gaziantep'ten yeni sözleşme teklifi beklediğini ifade eden Sumudica'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.Sezon başından beri sadece 1 mağlubiyet alan Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile çıktığı son 4 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. pic.twitter.com/2jV89hMJfP&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 27, 2020

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