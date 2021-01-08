Gaziantep'te şoke eden gelişme: Sumudica Arabistan yolcusu

Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Romanya basınına konuşan Marius Sumudica, Gaziantep FK'yla anlaşamadığını ve önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'a gidebileceğini açıkladı: "Çok büyük bir ücret teklif ettiler, bunu öylece reddedemezsiniz." dedi.

Süper Lig'de dikkat çekici sonuçlara imza atan ve Gaziantep'ten yeni sözleşme teklifi beklediğini ifade eden Sumudica'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.