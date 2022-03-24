Sumudica yeni takımını sosyal medya hesabından duyurdu

Trabzonspor - Fenerbahçe rekabeti yeşil sahaları aştı nikah masasına taşındı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Fenerbahçe formalarıyla nikah masasına oturan çiftin nikahını Trabzonspor formasıyla gelen Belediye Başkanı Evren Özdemir kıydı. Trabzonspor'a olan tutkusuyla bilinen ilçede Fenerbahçeli Buket Aytemur ve İlhami Fettah Arslan çifti hayatlarını birleştirecek imzayı atacakları masaya Fenerbahçe formalarıyla oturdu. Bu durumu daha önceden haber alan ve koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ise tam nikah masasına otururken kazağını çıkararak Trabzonspor formasının üzerine cübbesini giyip nikahı öyle kıydı.