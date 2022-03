Sumudica yeni takımını sosyal medya hesabından duyurdu

Son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapan Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu.

51 yaşındaki çalıştırıcı, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaştığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rumen teknik adam, "Kariyerimde çalıştığım en iyi başkanlardan biriyle yeniden çalışma şansım olacak. Böyle büyük taraftarlar için savaşmak bir onurdur. Şimdi çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sumudica, 2018-19 sezonunda Al Shabab'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.





It's so good to be back! Al Shabab is a team that made me feel respected and loved.



I'll have the chance to work again with one of the best presidents I've had in my career and to train fantastic players. An honour to fight for such great fans too. Let's get to work! #الشباب

March 23, 2022