Spor Sumudica yeni takımını sosyal medya hesabından duyurdu
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Sumudica yeni takımını sosyal medya hesabından duyurdu

Türkiye'de birçok takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica, daha önce görev yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile anlaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sumudica yeni takımını sosyal medya hesabından duyurdu
Yeni Malatyaspor Kulübü, 7 Şubat tarihinde Sumudica ile yollarını ayırmıştı.

Son olarak Yeni Malatyaspor'da görev yapan Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu.

51 yaşındaki çalıştırıcı, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaştığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rumen teknik adam, "Kariyerimde çalıştığım en iyi başkanlardan biriyle yeniden çalışma şansım olacak. Böyle büyük taraftarlar için savaşmak bir onurdur. Şimdi çalışma zamanı" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK, Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sumudica, 2018-19 sezonunda Al Shabab'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.


Sumudica yorumcu oldu
SPOR
Sumudica yorumcu oldu

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