Hes Kablo Kayserispor kulübü, sosyal paylaşım sitelerindeki hesabı üzerinden Diego Armando Maradona için paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Maradona’nın Dünya Kupası’nı kaldırdığı bir fotoğrafı paylaşıldı ve "Seni ve futbola katkılarını asla unutmayacağız" denildi.

Kalp krizi sonrasında 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesinin ismi bir dönem Hes Kablo Kayserispor Kulübü Teknik Direktörlüğü için anılmıştı.

Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Futbol dünyasını üzüntüye boğan haber Arjantin'den geldi. Kasım ayında beyin ameliyatı geçiren ve bir süredir Tigre'deki evinde olan Maradona, kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumdu. Arjantin basını olmak üzere dünyanın önde gelen medya kuruluşları üzücü haberi haberi duyurdu.Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Napoli ve Boca Juniors'un da efsanesi olan yıldız isim Barcelona'da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti.1986 yılında oynanan Dünya Kupası'nda Arjantin futbol takımının kaptanlığını yapan ve adını tarihe yazdıran Arjantinli futbolcu Diego Maradona'nın ölümü tüm dünyada üzüntüye neden oldu.Arjantin Futbol Federasyonu, Maradona'nın hayatını kaybettiğini doğrularken 'her zaman kalbimizde olacaksın' mesajını paylaştı; Pele'den Maradona için taziye mesajıBrezilyalı efsane futbolcu Pele, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Pele'nin sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Ne üzücü bir haber. Ben mükemmel bir arkadaşımı, dünya bir efsaneyi kaybetti. Söyleyecek çok şey var ama şimdi Allah ailesine güç versin." ifadeleri kullanıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Maradona için saygı duruşu yapılacakKalp krizi nedeniyle Arjantin'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona için bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarında 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Maradona’nın ölüm haberi futbol dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, UEFA, efsane futbolcu için flaş bir karar aldı. UEFA'dan yapılan açıklamada, "Bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında, hayatını kaybeden Diego Armando Maradona için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" denildi. Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından neler oldu?Hayatını kaybeden Maradona için ülkesi Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi. Napoli'de taraftarlar Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara döküldü. Napoli Kulübü, Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından stadyumunun ismini değiştirme kararı aldı San Paolo 🔁 Diego Maradona Diego Armando Maradona kimdir?Diego Armando Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Buenos Aires'te doğdu. 20 Ekim 1976 tarihinde 16 yaşındayken Argentinos Juniors adlı kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 1976 ve 1981 yılları arasında çıktığı 167 maçta 115 gole imza attıktan sonra 1 milyon Euro karşılığında Boca Juniors kulübüne transfer oldu. 1982 Dünya Kupası'ndan sonra İspanyol kulübü FC Barcelona'ya 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu ve dönemin en pahalı oyuncusu unvanını aldı. Maradona’nın Barcelona macerası kısa sürdü. Athletic Bilbaolu Andoni Goikoetxea ile girdiği mücadelede ayak bileği kırıldı. Daha sonra kulüp başkanı Josep Lluis Nunez ile anlaşmazlık yaşayan Maradona 1984 yılında İtalya Serie A takımı Napoli’ye 6.9 milyon Euro karşılığında transfer olarak yeni rekor kırdı. Maradonalı Napoli 1986-1987 ve 1989-1990 sezonlarında lig şampiyonu oldu. 1992’de Napoli’den ayrıldıktan sonra 1 yıl Sevilla’da oynadı. 1993 yılında Newell’s Old Boys’a transfer oldu ve 1995’te de Boca Juniors’a geri döndü.Arjantin Milli Takımı adına 91 milli maça çıkarak 34 gol attı. 1986 Dünya Kupası’nda, Batı Almanya’yı finalde 3-2 yenen Arjantin Milli Takımı’nda kupaya uzandı. O maçtan sonra Altın Top ödülü aldı. Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere’yi 2-1’i yendikleri maçta iki golü de Maradona atmıştı. İlk golü eliyle attığı için de o gole, "Tanrı’nın eli" yorumunu yapmış ve uzunca süre konuşulmuştu. Ayrıca aynı maçtaki ikinci golü de 2002 yılında FIFA.com tarafından "Yüzyılın Golü" seçilmişti.2008 yılında getirildiği Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ise 15 ay sonra istifa etmiştiBaşarıları;-FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu1978 Arjantin-FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu1986 Arjantin-FIFA Dünya Kupası 2.liği1990 Arjantin-Artemio Franchi Kupası Şampiyonluğu1993 Artemio Franchi Kupası-İtalya Seria A Şampiyonluğu1987 Napoli1990 Napoli-İtalya Kupası Şampiyonluğu1987 Napoli-UEFA Kupası Şampiyonluğu1989 Napoli-İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu1991 Napoli

Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu: İşte otopsi raporu Arjantin'de dün hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya yapılan otopsinin ardından Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu.MARADONA'NIN ÖLÜM NEDENİArjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.OTOPSİ 3 SAAT SÜRDÜBuenos Aires eyaletindeki San Fernando Petrona V. De Cordero Hastanesinde dün yerel saatle 19.00'da başlayan otopsi 22.00'a kadar sürdü.Dünyaca ünlü futbolcunun, dün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermediğinin anlaşılmasının ardından hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.