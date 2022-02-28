Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncısı yine belli olmadı: 1 hafta süre verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu'nun, Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın haklarının devri için açılan ihalede nihai karar çıkmadı. Federasyon, yayın ihalesindeki mevcut paketlere yapılan tekliflerin kabul edilmediğini ve tekliflerin sonuçlandırılması için ek bir hafta süre verildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle;

-"Tüm paketleri kapsayan Paket 4'e tek teklif Digiturk tarafından 2.105.000.000+KDV olarak verilmiştir. Bu tutarın 2021-2022 futbol sezonu yayın hakları bedeli ve geçmiş yıllara göre ödenen bedellerden düşük olması nedeniyle kabul edilmemesine karar verilmiştir."

-"Paket 1-A için belirlenen yayın bedelinin (810.000.000 TL + KDV) dışında başka İstekliler tarafından Paket 1-A'ya teklif verilmemiş olduğundan Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir."

TFF'nin yayın ihalesi ile ilgili yaptığı detaylı açıklama. pic.twitter.com/u0F7uaAZve — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 28, 2022