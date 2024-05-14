Milli Eğitim Bakanlığı'nda uzun süredir devam eden Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) çalışmaları, nihayet sona eriyor. Taslak metin, Cumhurbaşkanlığına sunuldu ve son şeklini almak üzere Maliye Bakanlığı ile görüşmeler tamamlandı.

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ne kadar zam yapılacak?

Cumhurbaşkanlığına sunulan taslakta öğretmenlerin ek ders ücretlerine ek zam yapılması konusu da maddeler arasında yer aldı. Kamuajans’ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul görmesi halinde öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 15 zam gelecek. Kanun taslağı, ek ders ücretlerinde de önemli bir iyileştirme getiriyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre, tasarı Cumhurbaşkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanırsa, öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri görmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ek ders ücretlerine yapılacak olan zam, bu sürecin bir parçası." dedi.

Öğretmenlerin bir saat ek ders ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı şekilde çalışan öğretmenler, haftalık belirlenen ders saatlerinin üzerinde girdikleri dersler için ek ders ücreti alıyor. Temmuz 2023 ara zam ile kadrolu öğretmenler için ek ders ücreti 60.12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yaptıklarını açıkladı. Böylelikle ek ders ücreti saatlik 75.15 TL olmuştu. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin ocak ayı ek ders ücretleri belli oldu.

Sözleşmeli öğretmen ek ders 77.05 TL,

Kadrolu öğretmen ek ders 89.69 TL olacak.

Ek ders ücretleri ne zaman ödeniyor?