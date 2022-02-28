Galatasaray'dan Nihat Özdemir'e cevap: Feragat edemeyiz

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) perşembe günü Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantıda başkan Nihat Özdemir’in "Dört Büyükler bir yıl şampiyonluk primlerinden feragat etsin" çıkışına Galatasaray Kulübü'nden cevap geldi.

Özdemir'in çağrısını değerlendiren sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Bikem Kanık, kendileriyle beraber diğer üç büyük kulübün de bu teklifi kabul etmeyeceğini söyledi.

Hürriyet’e konuşan Kanık'ın açıklamaları şöyle;

"Gelirlerimizin iyice düştüğü dönemde bunu kabul edemeyiz"

“Sayın Nihat Özdemir’in bana göre yanlış sonuçlar doğurur şeklinde bir açıklaması oldu. Gelirleri düşmüş 16 Anadolu kulübünün yaşaması için ‘Şampiyonluk primlerinden vazgeçsinler’ dedi sayın Özdemir. Şimdi buna şu açıdan bakalım. Birincisi diğer 3 büyük kulübün de böyle bir şeyi hiçbir şekilde kabul edeceğini hiç zannetmiyorum. Biz Galatasaray olarak gelirlerimizin iyice düştüğü bu finansal konjonktürde bunu kabul edemeyiz. İkincisi de bu bahsettiği Anadolu kulüplerinin çoğu sadece futbol kulüpleri. Biz 16 amatör branşı yaşatmaya çalışan Galatasaray Spor Kulübü olarak futbol dahil altyapılardaki 700’e yakın sporcumuzu geçmişten bugüne o önemsemediği 96 milyon TL gibi şampiyonluk primleri sayesinde yaşatmışız."

"Hala bizden fedakarlık bekleniyor"

"Bir diğer nokta da piyasa ekonomisine tamamıyla ters bir şey söyleniyor. İnanılmaz hesaptan, kitaptan uzak bir şey dile getiriliyor. Biz Anadolu kulüplerinin hakkını korumuyor olsaydık bugün kendi televizyonlarımızdan maçlarımızı yayınlasak bugün kazandığımızdan birkaç katı fazlasını kazanıyor olurduk. Bu gerçeği de federasyon yetkilileri ve Kulüpler Birliği de çok iyi bilirken üstüne hala bizden fedakarlık bekleniyor. Dört Büyükler’in yüzde 90 izlenme oranı varken Anadolu kulüpleri yüzde 10 izlenirken, şu anda haksız bir paylaşım varken, siz bir kez daha feragat istiyorsunuz!"

"Uygulanması mümkün değil"

"Olay baştan her şeyi ile yanlış zaten. Böyle bir şey mümkün değil. Kulüpler zaten yeni finansal yapılandırma ile birlikte birkaç yıllık gelir projeksiyonlarını hem bankalara, hem UEFA’ya sunmuş durumdalar. Bu kulüplerin hepsi halka açık ve SPK’ya tabi. Biz bu projeksiyonları da daha yeni SPK’ya, finansal yapılandırma kapsamında bankalara da sunduk. Bunun onayını onlar bile vermezler. Nihat Özdemir aslında içinde bulunduğumuz bütün paydaşların, bütün ekonominin dengesini bozacak bir şey söylüyor. Bu finansal olarak da yapısal, hukuksal ve hakkaniyet olarak da mümkün değil.”

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