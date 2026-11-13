Kylian Mbappe A Milli Takım'a karşı oynayacak mı? Zidane açıkladı

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında 15 Kasım Pazar günü Türkiye'yi konuk edecek olan Fransa'da hazırlıklar sürerken, İtalya mücadelesinde alınan 3-1'lik yenilgi moral bozdu. Liderliği rakibine kaptıran Horozlar'da tüm gözler, sakatlığı bulunan dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin durumuna çevrildi.

İtalya karşılaşmasının ardından TF1'e konuk olan Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, yıldız futbolcunun Türkiye karşısında sahada olup olamayacağına dair yöneltilen soruları yanıtladı.

"Sakatlığı ciddi değil"

Mbappe'nin durumu hakkında iyimser olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım oynayacaktır. Bence sakatlığı ciddi bir şey değil. Umarım pazar günü hazır olur. Yarın göreceğiz ama planımız Türkiye'ye karşı oynaması yönündeydi."

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A Milli Futbol Takımı, gruptaki kaderini belirleyecek olan son maçta 15 Kasım Pazar günü TSİ 22:45'te deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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