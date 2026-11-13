Sonunda isyan etti: Arda Güler'in tepkisi ekrana yansıdı

UEFA Uluslar A Ligi'nde sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın'ın taktik tercihleri tartışmaya sebep oldu. Karşılaşma boyunca hücumda yalnız kalan Arda Güler'in ise 65. dakikada takım arkadaşlarına yönelik tepkisi geceye damga vurdu.
UEFA Uluslar A Ligi'ndeki kritik sınavda Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken teknik direktör Sergen Yalçın'ın saha içi tercihleri tartışmaların odağına yerleşti.
Deneyimli çalıştırıcının sağ bekte Oğuz Aydın'a görev vermesi ve Belçika'nın en tehlikeli silahı Jeremy Doku'ya karşı önlem üretememesi futbol kamuoyundan yoğun eleştiri aldı.
Maç boyunca hücum organizasyonlarında sık sık yalnız kalan, verdiği pasları geri almakta zorlanan ve yüksek efor sarf eden Arda Güler ise 65. dakikada adeta öfke patlaması yaşadı.
"Kimse gelmiyor"
Mücadelenin 65. dakikasında Charles De Ketelaere'nin sert faulüyle yerde kalan Real Madrid'in yıldızı, pozisyonun ardından kendisinden pas isteyen Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Salih Özcan'a dönerek isyan etti. Sergen Yalçın'ın sahaya sürdüğü sistemde bağlantı kuracak arkadaş bulamayan genç yıldızın, ellerini iki yana açarak "Kimse yok, kimse gelmiyor" şeklindeki serzenişi ekranlara ve tribünlere net biçimde yansıdı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.