Sonunda isyan etti: Arda Güler'in tepkisi ekrana yansıdı

"Kimse gelmiyor"





Mücadelenin 65. dakikasında Charles De Ketelaere'nin sert faulüyle yerde kalan Real Madrid'in yıldızı, pozisyonun ardından kendisinden pas isteyen Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Salih Özcan'a dönerek isyan etti. Sergen Yalçın'ın sahaya sürdüğü sistemde bağlantı kuracak arkadaş bulamayan genç yıldızın, ellerini iki yana açarak "Kimse yok, kimse gelmiyor" şeklindeki serzenişi ekranlara ve tribünlere net biçimde yansıdı.