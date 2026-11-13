Batrakov'a flaş engel! İstese de Galatasaray'dan ayrılamaz

Batrakov'un menajerini İstanbul'a çağıran sarı kırmızılılar, oyuncunun yıllık ücretine zam yapacak. Bununla birlikte sözleşmesindeki "55 milyon euroya serbest kalır" maddesini de 70 milyon euroya çıkaracak. Oyuncunun dört yıllık sözleşmesi boyunca bu rakam geçerli olacak. Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev'in 15 gün içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

İstese de gidemez

Yönetim 4 yıllık sözleşmesi bulunan genç yıldızı ilerleyen sezonlarda ucuza kaptırmamak için tedbirini almış olacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Batrakov'un devre arasında teknik olarak Galatasaray'dan ayrılması mümkün değil. FIFA kurallarına göre bir oyuncu, bir sezonda ancak iki takımda forma giyebiliyor. Lokomotiv Moskova'da beş maça çıkan Batrakov, dev bir teklif gelse bile her hâlükârda sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

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Galatasaraylı efsaneden flaş karar! Kariyerini noktalıyor