Emre Belözoğlu istedi, yönetim harekete geçti: Fenerbahçe Arda Turan'ın öğrencisi için devrede: 20 milyon euro…

Kış transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertli kulüpte hedefteki o isim netleşti.
Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesine son olarak Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı futbolcu Marlon Gomes girdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da Arda Turan ile görüşerek transfer için kolaylık isteyeceği öne sürüldü.
FENERBAHÇE'NİN ORTA SAHA LİSTESİNE YENİ İSİM
Devre arasında özellikle orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de transfer adayları netleşmeye başladı. Corinthians'tan Bidon, Botafogo'dan Danilo ve Brighton'dan Yasin Ayari'nin ardından sarı-lacivertlilerin gündemine Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki Brezilyalısı Marlon Gomes girdi.
Oyuncunun 10+4 kuralına uygunluğu ve maliyetinin diğer adaylara kıyasla daha elverişli olması nedeniyle listenin üst sıralarına yükseldiği belirtildi.
BELÖZOĞLU, ARDA TURAN İLE GÖRÜŞECEK
Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan gelecek onayın ardından transfer için harekete geçeceği aktarıldı. İddiaya göre ilk temasın, Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında 25 Kasım'da oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kurulması planlanıyor.
Sarı-lacivertli yetkililerin bu maçta Shakhtar yönetimiyle Marlon Gomes için pazarlık masasına oturması bekleniyor. Emre Belözoğlu'nun da Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile görüşerek transfer konusunda kolaylık isteyeceği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.