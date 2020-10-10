SÜPER LİG

Süper Lig'de dikkat çeken rapor: Yabancılar yerlileri geçti

Süper Lig'de sezonun geride kalan 4 haftasında oynama süresi ve atılan gollerde yabancı futbolcuların ağırlığı dikkati çekti. Ligde yabancı futbolculara en fazla süre veren takım Karagümrük olurken, Göztepe ve Fenerbahçe'de ise yerliler daha çok oynadı.

Haber Merkezi AA
Süper Lig, milli maçlar için verilen aranın ardından 17 Ekim'de devam edecek.

Süper Lig, milli maçlar için verilen aranın ardından 17 Ekim'de devam edecek.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında toplam 425 futbolcu görev alırken, bunların 244'ü yabancı, 181'i ise Türk oyuncular oldu.

Ligde bir yabancı ve 2 Türk futbolcu, geride kalan bölümde iki farklı takımda forma giydi.

Yabancı futbolcular, ligde toplam 49 bin 431 dakika (yüzde 62,5) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 29 bin 682 dakika (yüzde 37,5) sahada kaldı.

Göztepe ve Fenerbahçe'de yerliler daha çok oynadı

Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece Göztepe ve Fenerbahçe'de yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.

Göztepe ligde şu ana kadar 10 yerli ve 8 yabancı, Fenerbahçe ise 10 Türk ve 11 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

İzmir temsilcisinde yerli oyuncular 2 bin 870 dakika, yabancılar ise bin 90 dakika oynadı. Fenerbahçe'de ise Türk oyuncular 2 bin 7 dakika, yabancılar da bin 948 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe 4 haftada 8 puan topladı.
Fenerbahçe 4 haftada 8 puan topladı.

Yabancılar en fazla süreyi Fatih Karagümrük'te aldı

Fatih Karagümrük, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.

Kırmızılı-siyahlı ekipte sezonun geride kalan bölümünde 13 yabancı ve 7 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 2 bin 995 dakika, yerliler ise 965 dakika sahada kaldı.

Karagümrük, Fenerbahçe karşısına 11 yabancı futbolcuyla çıktı
Karagümrük, Fenerbahçe karşısına 11 yabancı futbolcuyla çıktı

En ez yerli oynatan Denizlispor

Süper Lig'in geride kalan bölümünde sayı olarak en az Türk futbolcuyu Yukatel Denizlispor oynattı.

Yeşil-siyahlı takımda ilk 4 haftada sadece 5 yerli oyuncu forma şansı buldu.

Ligde en fazla yabancı futbolcu oynatan takım ise 14 kişiyle MKE Ankaragücü oldu.

Goller de yabancılardan

Süper Lig'de 4. hafta sonunda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.

Ligde atılan 85 golün 61'ini (yüzde 71,7) yabancı, 24'ünü (yüzde 28,3) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.


Kemal Ademi: Bana Ibrahimovic diyorlardı ama ben Kemal Ademi'yim
Kemal Ademi: Bana Ibrahimovic diyorlardı ama ben Kemal Ademi'yim

Fenerbahçe’ye İsviçre’nin Basel takımından transfer olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Kemal Ademi, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ademi, "Gerçekten burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geleli 1 hafta oldu. Fenerbahçe fantastik bir kulüp. Oyuncuları ve teknik heyeti fantastik. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi."İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu"Birçok ülkenin pasaportuna sahip olduğunu ve milli takımda oynayıp oynayamayacağını bilmediğini aktaran Kemal Ademi, "Transfer sürecimde Vedat Muriqi ile konuşmadım. Muriqi’nin Fenerbahçe’deki maçlarını izlemiştim, birçok gol attı. Kendisi büyük bir forvet. İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım bana öyle seslenirdi ama ben onlara benim adım Kemal Ademi derdim" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin Pelkas transferinde Erol Bulut detayı"Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum"Uzun boyuna rağmen hızlı bir oyuncu olduğunu ifade eden 24 yaşındaki futbolcu, "Vedat Muriqi tarzı bir santrfor değilim. Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum. Yaklaşık 1 haftadır buradayım ve burada çok fazla kaliteli orta yapıldığını gördüm. Ortalar bazen kafanıza bazen ayağınıza gelebilir. İsviçre’de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol biraz daha farklı" diye konuştu.Kariyerinde 3-4 sene önce bir sakatlık yaşadığını ama bunu tamamen geride bıraktığını vurgulayan Ademi, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu ve kariyer planlamasına dair konuşmak istemediğini de söyledi."Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır"Takımda çok fazla yeni oyuncu bulunduğunu dile getiren 1.98 metre boyundaki futbolcu, "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır. Erol hocanın Almanca konuşabilmesi benim için çok önemli. Anlamadığım bir şeyi kendisine sorabiliyorum. Takım içinde çok fazla Almanca konuşan futbolcu var, bu benim için çok iyi bir durum" şeklinde konuştu.Fenerbahçe’deki kariyerli futbolcularla oynayacak olmaktan duyduğu mutluluğu da anlatan Ademi, basketbolu da takip ettiğini ve takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe Beko maçı izlemek istediğini de sözlerine ekledi.Fenerbahçe'nin 1.98'lik yeni golcüsü Kemal AdemiSüper Lig&#39;in en uzun forveti olan Kemal Ademi&#39;nin Fenerbahçe&#39;ye transferi böyle açıklandı pic.twitter.com/OTq5IyQX71&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 5, 2020

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Azerbaycanlı askerin duygulandıran hayali
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.