Türkiye'de maçlar seyircili oynanacak

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından kritik bir karar açıkladı. Riva'da yapılan toplantının ardından resmi internet sitesi üzerinden ekim ayı itibarıyla futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağı belirtildi.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak seyirci alınacağı kaydedilirken, stadyumun yüzde 30'u kapasitesinde seyirci alımı yapılacak ve tüm seyircilerin sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir. Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek."

UEFA açıkladı: Süper Kupa maçına taraftar alınacak UEFA İcra Komitesi, önemli bir karar imza attı. Bugün yapılan toplantının ardından, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte’de oynanacak Süper Kupa maçında UEFA Oyuna Dönüş Protokolü’nün uygulanacağı ve bu kapsamda müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar taraftar alınacağını açıklandı.UEFA organizasyonlarına koronavirüs sebebiyle seyirci alınmama kararına ilişkin durum takibinin yapılmaya devam edileceği ve herhangi bir değişikliğin gerekmesi durumunda UEFA İcra Komitesi’ne tavsiyede bulunulacağı da dile getirildi.🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators - up to 30% of the capacity of the stadium.The decision was approved by the #UEFAExCo today.Full announcement: 👇— UEFA (@UEFA) August 25, 2020 Avrupa'nın en büyüğü Bayern Münih oldu: Neymar ve arkadaşları yıkıldıUEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem zafer: Altıncı finallerinde altıncı zafer

B Takımlar Ligi kuruluyor

TFF Yönetim Kurulu, toplantıda ayrıca B Takımlar Ligi kurulması kararı aldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi'ne katılım isteğe bağlı olacak. Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları forma giyebilecek. Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, ikinciye 3 milyon, üçüncüye de 2 milyon TL ödül verilecek.

Açıklamada, B Takımlar Ligi ile ilgili diğer detayların daha sonra ilan edileceği belirtildi.