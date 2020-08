UEFA açıkladı: Süper Kupa maçına taraftar alınacak

UEFA İcra Komitesi, önemli bir karar imza attı. Bugün yapılan toplantının ardından, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte’de oynanacak Süper Kupa maçında UEFA Oyuna Dönüş Protokolü’nün uygulanacağı ve bu kapsamda müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar taraftar alınacağını açıklandı.

UEFA organizasyonlarına koronavirüs sebebiyle seyirci alınmama kararına ilişkin durum takibinin yapılmaya devam edileceği ve herhangi bir değişikliğin gerekmesi durumunda UEFA İcra Komitesi’ne tavsiyede bulunulacağı da dile getirildi.

🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators - up to 30% of the capacity of the stadium.



The decision was approved by the #UEFAExCo today.



Full announcement: 👇 — UEFA (@UEFA) August 25, 2020

Avrupa'nın en büyüğü Bayern Münih oldu: Neymar ve arkadaşları yıkıldı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 8'li Final olarak Portekiz'de oynanan Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile Alman ekibi Bayern Münih, Işık Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.Bayern Münih-PSG maçının özeti;PSG'nin üstün oynadığı ilk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.Müsabakanın ikinci yarısında kontrolü ele alan Bayern Münih, 59'uncu dakikada Joshua Kimmich'in açtığı muhteşem ortada Kingsley Coman'ın kafayla ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın kalan bölümünde Paris Saint-Germain eşitliği sağlayacak golü bulamayınca, Bayern Münih müsabakayı 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.Bayern Münih bu zaferle birlikte 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.BAYERN MÜNİH-PSG MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINBayern 6. kez Avrupa’nın en büyüğüUEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Lizbon’da Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, rakibini Coman’ın ikinci yarıda attığı golle mağlup etmeyi başardı ve 1 numaralı kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 11 maçı da kazanarak kupaya uzanan Alman ekibi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013’ün ardından kupayı 7 yıl sonra tekrar kazandı ve 6. kez mutlu sona ulaştı. Alman temsilcisi, Devler Ligi Kupası’nı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in elinden aldı. Bayern, Şampiyonlar Ligi’ni 13 kez kazanan Real Madrid ve 7 kez kazanan Milan’ın ardından Liverpool’la birlikte bu kupayı en çok kazanan ekip oldu.