UEFA açıkladı: Süper Kupa maçına taraftar alınacak

UEFA İcra Komitesi, önemli bir karar imza attı. Bugün yapılan toplantının ardından, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte’de oynanacak Süper Kupa maçında UEFA Oyuna Dönüş Protokolü’nün uygulanacağı ve bu kapsamda müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar taraftar alınacağını açıklandı.
UEFA organizasyonlarına koronavirüs sebebiyle seyirci alınmama kararına ilişkin durum takibinin yapılmaya devam edileceği ve herhangi bir değişikliğin gerekmesi durumunda UEFA İcra Komitesi’ne tavsiyede bulunulacağı da dile getirildi.
Avrupa'nın en büyüğü Bayern Münih oldu: Neymar ve arkadaşları yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 8'li Final olarak Portekiz'de oynanan Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile Alman ekibi Bayern Münih, Işık Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.Bayern Münih-PSG maçının özeti;PSG'nin üstün oynadığı ilk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.Müsabakanın ikinci yarısında kontrolü ele alan Bayern Münih, 59'uncu dakikada Joshua Kimmich'in açtığı muhteşem ortada Kingsley Coman'ın kafayla ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın kalan bölümünde Paris Saint-Germain eşitliği sağlayacak golü bulamayınca, Bayern Münih müsabakayı 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.Bayern Münih bu zaferle birlikte 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.BAYERN MÜNİH-PSG MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINBayern 6. kez Avrupa’nın en büyüğüUEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Lizbon’da Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, rakibini Coman’ın ikinci yarıda attığı golle mağlup etmeyi başardı ve 1 numaralı kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 11 maçı da kazanarak kupaya uzanan Alman ekibi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013’ün ardından kupayı 7 yıl sonra tekrar kazandı ve 6. kez mutlu sona ulaştı. Alman temsilcisi, Devler Ligi Kupası’nı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in elinden aldı. Bayern, Şampiyonlar Ligi’ni 13 kez kazanan Real Madrid ve 7 kez kazanan Milan’ın ardından Liverpool’la birlikte bu kupayı en çok kazanan ekip oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem zafer: Altıncı finallerinde altıncı zafer
UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla ve İnter, Köln’de karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 biten mücadelede İspanyol temsilcisi Sevilla, karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak Avrupa’nın 2 numaralı kupasını tam 6. kez müzesine götürmeyi başardı. 5 golün atıldığı Sevilla-Inter maçının özeti ve golleri haberimizde olacak.Sevilla-Inter maçının önemli anları;UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla kupaya uzanmayı başardı. Köln’de oynanan finalin 5. dakikasında Lukaku’nun penaltı golüyle geriye düşen İspanyol ekibi, 12 ve 33. dakikalarda Luuk de Jong’un golleriyle 2-1 öne geçerken, İnter 35’te Godin’le eşitliği yakaladı.İlk 45 dakika 2-2’lik sonuçla tamamlanırken, iki ekip ikinci yarıda dana kontrollü bir oyun tercih etti.65. dakikada Lukaku çok net bir fırsat yakalarken, bu pozisyonda Sevilla kalecisi Bono gole izin vermezken, 74’de oyuna sakat sakat devam eden Carlos, müthiş bir röveşata golüyle topu filelere gönderdi ve Sevilla’yı 3-2 öne geçiren isim oldu. Bu sonuçla Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı 6. kez kazanmayı başardı.Kupaların yarısı Sevilla’danDaha önce 2 kez UEFA Kupası, 3 kez de UEFA Avrupa Ligi’ni kazanarak bu kupayı en fazla kazanan takım olma özelliğine sahip olan Sevilla, bu sonuçla kupayı 6. kez kazanmayı başardı. İspanyol ekiplerinden Real Madrid 2 kez, Valencia 1 kez ve Atletico Madrid de 3 kez bu kupayı kazanırken, Sevilla’nın kazandığı 6 kupayla birlikte UEFA Avrupa Ligi Kupası, 12. kez İspanya’nın oldu.SEVİLLA-INTER: 3-2 / MAÇ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN⚪️🔴 Sevilla love this competition! 2⃣0⃣0⃣6⃣🏆2⃣0⃣0⃣7⃣🏆2⃣0⃣1⃣4⃣🏆2⃣0⃣1⃣5⃣🏆2⃣0⃣1⃣6⃣🏆2⃣0⃣2⃣0⃣🏆#UELfinal pic.twitter.com/9NqOj8nYL0— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 21, 2020
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