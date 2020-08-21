UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem zafer: Altıncı finallerinde altıncı zafer

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla ve İnter, Köln’de karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-2 biten mücadelede İspanyol temsilcisi Sevilla, karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılarak Avrupa’nın 2 numaralı kupasını tam 6. kez müzesine götürmeyi başardı.

Sevilla-Inter maçının önemli anları;

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Sevilla kupaya uzanmayı başardı. Köln’de oynanan finalin 5. dakikasında Lukaku’nun penaltı golüyle geriye düşen İspanyol ekibi, 12 ve 33. dakikalarda Luuk de Jong’un golleriyle 2-1 öne geçerken, İnter 35’te Godin’le eşitliği yakaladı.

İlk 45 dakika 2-2’lik sonuçla tamamlanırken, iki ekip ikinci yarıda dana kontrollü bir oyun tercih etti.

65. dakikada Lukaku çok net bir fırsat yakalarken, bu pozisyonda Sevilla kalecisi Bono gole izin vermezken, 74’de oyuna sakat sakat devam eden Carlos, müthiş bir röveşata golüyle topu filelere gönderdi ve Sevilla’yı 3-2 öne geçiren isim oldu. Bu sonuçla Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı 6. kez kazanmayı başardı.

Kupaların yarısı Sevilla’dan

Daha önce 2 kez UEFA Kupası, 3 kez de UEFA Avrupa Ligi’ni kazanarak bu kupayı en fazla kazanan takım olma özelliğine sahip olan Sevilla, bu sonuçla kupayı 6. kez kazanmayı başardı. İspanyol ekiplerinden Real Madrid 2 kez, Valencia 1 kez ve Atletico Madrid de 3 kez bu kupayı kazanırken, Sevilla’nın kazandığı 6 kupayla birlikte UEFA Avrupa Ligi Kupası, 12. kez İspanya’nın oldu.